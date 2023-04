Để sống lâu, chuyên gia về tuổi thọ chỉ ra 6 điều "không nhượng bộ" liên quan đến ăn uống, thể dục và giấc ngủ

Sergey Young là một nhà nghiên cứu về tuổi thọ, nhà đầu tư và là người sáng lập Longevity Vision Fund (Quỹ Tầm nhìn Trường thọ). Ông cũng là tác giả của cuốn sách "The Science and Technology of Growing Young: An Insider's Guide to the Breakthroughs That Will Dramatically Extend Our Lifespan" (Tạm dịch: Khoa học và Công nghệ của sự kéo dài tuổi trẻ: Hướng dẫn của người trong cuộc về những đột phá kéo dài đáng kể tuổi thọ của chúng ta".

Sergey còn là thành viên Hội đồng quản trị của Liên đoàn Nghiên cứu Lão hóa Hoa Kỳ và là Nhà tài trợ Phát triển của cuộc thi toàn cầu Age Reversal XPRIZE.