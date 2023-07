Đề nghị tránh đường, tài xế bị hàng xóm đánh chấn động não, dập bụng

Gửi đơn đến Báo Tiền Phong, anh Vũ Quang Tú (SN1976), trú tại thôn Phú Trạch, xã Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) trình bày: Vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 12/4/2022, anh Tú lùi xe tải vào nhà nhưng vướng lò thịt quay của anh Trần Văn Đoàn (hàng xóm của Tú). Dù không có va chạm nhưng hai bên có lời qua tiếng lại.

Anh Đoàn (áo đen)

Sau khi đỗ xe xong, quay vào nhà thì anh Tú bị Đoàn tấn công. Hình ảnh camera được trích xuất từ hộ dân gần đó cho thấy, Đoàn (mặc áo đen, to lực lưỡng) đấm liên tục vào mặt, đầu anh Tú. Và cả khi anh Tú đã bị ngã áp mặt xuống đường bê tông nhựa, Đoàn vẫn liên tục đấm vào mặt, đầu anh. Nhiều người xông vào can ngăn giữ tay Đoàn nhưng người này liên tiếp đá, đạp vào đầu, bụng anh Tú. Sau đó, anh Tú bất tỉnh và được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bưu Điện.

Theo Bệnh án của BV Bưu Điện, anh Tú bị chấn động não, chấn thương bụng kín. Phiếu nội soi ghi anh Tú bị viêm xung huyết 1/3 dưới thực quản, dịch dạ dày trong, thân vị xung huyết, hang vị viêm trợt xung huyết mạn tính nặng. Giấy ra viện của bệnh viện này cũng ghi anh Tú bị tổn thương nội sọ , đụng dập thành bụng.

Nhiều người xông vào can ngăn giữ tay Đoàn (áo đen) nhưng người này liên tiếp đạp vào đầu, bụng anh Tú

Lo lắng đến cuộc sống và sức khoẻ, tính mạng bị đe doạ, anh Tú làm đơn trình báo đến Cơ quan Công an huyện Văn Giang.

Ngày 21/6/2022, Công an huyện Văn Giang thông báo kết quả giám định, anh Tú bị chấn động não điều trị ổn định (tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 5%); cơ chế hình thành thương tích do dạng vật tày cứng gây nên.

Trong thông báo không thấy nêu phần giám định thương tích tại vùng bụng của anh Tú. Ngày 20/8/2022, Cơ quan Công an huyện Văn Giang có thông báo không khởi tố vụ án hình sự do hành vi không cấu thành tội phạm.

Anh Tú tiếp tục đề nghị cơ quan Công an giám định lại thương tích vì cho rằng, việc bị đá, đạp vào bụng gây xung huyết chưa được giám định tổn hại sức khoẻ.

“Theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 (quy định về tỷ lệ % tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần) xác định, trường hợp bị viêm xung huyết 1/3 dưới thực quản, viêm xung huyết dạ dày được xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể từ 11-15%. Tôi đề nghị cơ quan điều tra giám định nội dung này nhưng không được giải quyết”, anh Tú trình bày. Ngoài ra, anh Tú cho rằng, việc Đoàn tấn công mình có tính chất côn đồ, dù được can ngăn nhưng vẫn liên tiếp tấn công vào đầu, vào mặt và người anh, gây thương tích, tổn hại sức khoẻ của anh là vi phạm pháp luật nên tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan liên quan đề nghị vào cuộc giải quyết.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và kết quả xác minh, ngày 5/10/2022, Viện KSND huyện Văn Giang nhận thấy có một số tình tiết mới cần phải xác minh làm rõ để đánh giá hành vi cố ý gây thương tích của anh Trần Văn Đoàn có tính chất côn đồ hay không. Viện KSND huyện Văn Giang quyết định chấp nhận một phần khiếu nại của anh Tú và sẽ yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang tiếp tục xác minh, làm rõ để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.