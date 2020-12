Để mỗi bữa cơm luôn ngon lành và đảm bảo sức khỏe, team yêu bếp không thể bỏ qua dụng cụ này

Tâm lý chung mọi người thường chú trọng trong việc lựa chọn thực phẩm mà quên mất rằng những dụng cụ làm bếp cũng cần lựa chọn kỹ càng nếu không muốn gián tiếp bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên thị trường hiện nay phổ biến nhất có thể nói là thớt gỗ và thớt nhựa. Tuy nhiên, những loại thớt này luôn tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thớt gỗ dày dặn, chắc chắn là vậy nhưng rất dễ bị mủn và nấm mốc do thường xuyên tiếp xúc với nước. Bên cạnh đó, thớt nhựa nhìn có vẻ an toàn hơn nhưng thực chất lại có khả năng lưu trữ vi khuẩn cao hơn rất nhiều so với thớt gỗ, thậm chí ngay cả sau khi chùi rửa. Do vậy mà #team_yêu_bếp thường rỉ tai nhau nên lựa chọn các sản phẩm thớt kính với rất nhiều điểm cộng cho sự tiện lợi và an toàn.

Hãy cùng trải nghiệm với sản phẩm thớt kính SALA hiện đang rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay và củng cố thêm niềm tin về sự lựa chọn sản phẩm này là hoàn toàn đúng đắn nhé!

Thiết kế hiện đại, bắt mắt

Không đơn giản chỉ là làm đẹp cho mâm cơm mà đối với #team_yêu_bếp, làm đẹp cho căn bếp cũng rất được chú trọng. Vậy nên bên cạnh lựa chọn những sản phẩm chất lượng thì hình thức cũng là yếu tố quan trọng không kém. Đó cũng là lý do mà thớt kính SALA rất được lòng chị em nội trợ.

Thớt Sala phiên bản thường đang thịnh hành trên thị trường hiện nay

Thớt kính SALA LUX phiên bản 2020 cải tiến vượt trội. an toàn, tiện lợi hơn cho người sử dụng

Mọi người thường e ngại viền thớt bằng silicon có thể bị bám bẩn sau một thời gian sử dụng gây mất thẩm mỹ và không đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết silicon trong thực phẩm có tính kháng khuẩn cao, khi bị bám bẩn hoàn toàn có thể rửa sạch dễ dàng. Khe giữa kính và viền được ép chặt không tạo khe hở nên sau khi sử dụng chỉ cần tráng qua nước là sạch bong kin kít.

Trọng lượng nhẹ, không lo "nảy", không lo ồn, không lo vỡ, không lo xước bề mặt

Chị em thường hay mách nhau dùng thớt dày, nặng để băm, cắt, chặt sẽ "đầm" tay hơn bởi những loại thớt mỏng thường tạo độ nảy nhất định. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì bạn sẽ thấy tình trạng đó xảy ra nhiều khi sử dụng thớt chất liệu nhựa mà thôi. Còn đối với thớt kính, dù dày hay mỏng thì đều rất "đầm" tay.

Băm thịt trên thớt kính SALA LUX không để lại vết hằn hay bám dính trên bề mặt

Thế nhưng tâm lý chung mọi người thường lựa chọn loại có trọng lượng nhẹ hơn. Nắm được tâm lý đó nên nhà sản xuất đã cho ra đời thớt kính SALA LUX (phiên bản cải tiến) có trọng lượng nhẹ hơn 2 lần so với bản đời đầu. Không chỉ mang lại tính thẩm mỹ trọn vẹn cho không gian bếp mà còn giảm thiểu tối đa các vấn đề xước dăm bề mặt khi băm, thao tác nhanh không lo rơi hay va chạm mẻ vỡ góc cạnh và hạn chế âm thanh to khi sử dụng.



Âm thanh "êm" hơn rất nhiều so với việc cắt thái trên thớt gỗ và thớt kính đời cũ

Đa phần khi được giới thiệu mọi người thường lo ngại rằng thớt bằng kính sẽ dễ vỡ, chỉ cắt gọt nhẹ nhàng được thôi. Nhưng các bạn hãy yên tâm, vì quy trình để chế tạo ra một chiếc thớt cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm định rất chặt chẽ rồi. Kính cường lực là một loại kính được "tôi nhiệt" ở nhiệt độ hơn 700 độ C, sau đó làm nhiệt lạnh đột ngột nên kính chịu được điều kiện khắc nghiệt, độ sốc nhiệt, chịu lực cứng, độ bền cao hơn rất nhiều lần so với kính thông thường, nên mọi người hoàn toàn yên tâm băm, cắt trên thớt nhé.



Không để lại vết cắt khi cắt/thái bằng thớt SALA LUX

Một điểm vượt trội nữa của thớt kính cường lực SALA là dù có "mạnh tay" thế nào cũng không lo tạo dăm, tạo rãnh trên bề mặt thớt, giúp vệ sinh dễ dàng, thớt luôn sáng bóng như mới. Thời gian sử dụng có thể lên đến 3,4 năm.



Không trơn trượt

Thớt kính cường lực SALA LUX được thiết kế khá thông minh với một bề mặt nhám giúp hạn chế trơn trượt khi sử dụng.

Bề mặt thớt nhám, hạn chế trơn trượt

Không mẻ hay hỏng dao



Dù mặt kính cứng tuy nhiên để mẻ hay hỏng dao sẽ không xảy ra, các sản phẩm đã được test rất kỹ và lấy ý kiến khách hàng trước khi đưa ra thị trường.

An toàn cho sức khỏe

Và đương nhiên, bề mặt thớt kính nhẵn, không bám bụi, bám thức ăn, dễ dàng lau chùi, vệ sinh và tiệt trùng bằng nước nóng nhờ khả năng chịu nhiệt cao nên lúc nào thớt kính cũng sạch sẽ, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe vừa đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Dùng nhiều năm thớt vẫn sáng bóng, sạch đẹp như mới là bình thường. Đây hẳn là vấn đề cốt lõi nhất mà bất cứ người nội trợ nào cũng ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Với những ưu điểm trên, thớt kính cường lực xứng đáng là thứ dụng cụ làm bếp "must-have" trong mọi gian bếp.

