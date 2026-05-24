Đây là thứ duy nhất khiến tỷ phú Facebook tôn sùng cô vợ "bình thường" hơn 2 thập kỷ

Khi Mark Zuckerberg công bố kết hôn, cả thế giới từng đặt một dấu hỏi lớn đầy hoài nghi: Tại sao một trong những tỷ phú trẻ nhất hành tinh, người nắm trong tay quyền lực định hình thế giới số, lại chọn một cô gái có ngoại hình bình thường: làn da ngăm, phong cách tối giản và nụ cười không phô trương?

Trong một thung lũng Silicon đầy rẫy những cám dỗ, nơi việc thay người tình được xem như một thứ "phụ kiện" đẳng cấp, thì sự chung thủy hơn 2 thập kỷ của Mark Zuckerberg dành cho Priscilla Chan không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một "hợp đồng" trí tuệ giữa hai cá thể độc lập và đầy kiêu hãnh.

Từ con gái thợ rửa bát đến Thủ khoa Harvard: Khí chất đến từ nội lực

Priscilla Chan không bước vào cuộc đời Mark bằng một vẻ ngoài rực rỡ. Cô bước vào bằng nền tảng của một ý chí sắt đá. Là con gái của những người tị nạn, cô lớn lên trong sự thiếu thốn, nơi mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn. Nhưng thay vì để sự nghèo khó định hình mình, Priscilla chọn tri thức làm vũ khí.

Cô tốt nghiệp Thủ khoa trung học, rồi đặt chân vào Harvard – ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới bằng năng lực tự thân tuyệt đối. Khi gặp Mark vào năm 2003, cô không nhìn anh như một "cỗ máy in tiền" tương lai. Cô nhìn thấy tài năng ngông cuồng của một gã mọt sách và chính cô là người đầu tiên đặt ra những thách thức để gã trai ấy phải phát triển.

"Hợp đồng tình ái" và nghệ thuật kiểm soát một thiên tài

Nhiều người phụ nữ chọn cách bám víu lấy thời gian của đàn ông bằng sự đòi hỏi hay kiểm soát điện thoại. Priscilla thì không. Cô chọn cách "cai trị" bằng luật chơi.

Khi Facebook bùng nổ, Mark biến thành một cỗ máy công việc đúng nghĩa. Priscilla đã thiết lập một "Hợp đồng tình ái" bằng văn bản – một thứ luật lệ thông minh khiến vị tỷ phú này phải nể trọng:

Mỗi tuần ít nhất một buổi hẹn hò.

Tối thiểu 100 phút riêng tư, không được diễn ra ở văn phòng Facebook và không ở căn hộ của Mark.

Cô không kiểm soát ví tiền của chồng, cô kiểm soát "thời gian và não bộ" của anh. Bằng cách thiết lập ranh giới, cô buộc Mark phải đặt cô lên trên công việc, biến cô thành "điểm neo" duy nhất giúp anh không bị lạc lối trong đế chế của chính mình.

Từ chối "ngồi mát ăn bát vàng" để tự xây dựng giang sơn riêng

Một chi tiết đắt giá trong câu chuyện của họ là khi Mark cầu xin Priscilla về làm việc tại Facebook vào năm 2006, cô đã từ chối thẳng thừng.

Trong khi Mark xây dựng đế chế số, Priscilla miệt mài trong thư viện 16 tiếng mỗi ngày để trở thành bác sĩ nhi khoa. Ngay cả khi đã là bạn gái của tỷ phú, người ta vẫn thấy cô trong chiếc áo blouse trắng, làm việc tại bệnh viện, chăm sóc những đứa trẻ nghèo. Cô không cần một danh xưng "vợ tỷ phú" để định nghĩa bản thân. Cô là một chuyên gia, một người phụ nữ có sự nghiệp và giá trị cốt lõi riêng biệt.

Sự tôn sùng của Mark dành cho vợ không đến từ những món đồ hiệu, mà đến từ sự nể phục sâu sắc. Tháng 8/2024, hình ảnh Mark Zuckerberg tạc bức tượng khổng lồ bằng bạc và ngọc mô phỏng Priscilla đặt trong vườn nhà đã trở thành biểu tượng của tình yêu trong thế kỷ 21: Khôi phục truyền thống La Mã – tạc tượng người phụ nữ có công trạng vĩ đại định hình giang sơn.

Đàn ông tinh hoa tôn sùng phụ nữ trí tuệ

Đàn ông nông cạn có thể dùng tiền mua nhan sắc nhưng đàn ông tinh hoa lại tôn sùng trí tuệ và khí chất. Câu chuyện của Priscilla Chan cho chúng ta thấy những bài học đắt giá về giá trị người phụ nữ.

Sự nghiệp của người đàn ông chỉ là một phần trong cuộc đời bạn. Đừng bao giờ biến mình thành vật phụ kiện đắt tiền cho sự nghiệp của đối phương. Hãy có một "thư viện" của riêng mình – nơi bạn trau dồi tri thức và sự độc lập.

Người phụ nữ có giá trị là người biết đặt ra những "hợp đồng" cho hạnh phúc. Khi bạn có ranh giới rõ ràng, có sự nghiệp riêng và một cái đầu sắc lạnh để quản trị cuộc sống, bạn không cần phải chạy theo giữ chồng. Chính họ sẽ là người phải tìm cách giữ lấy bạn.

Nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng bộ não và năng lực tự thân thì chỉ có thăng hạng theo thời gian. Mark không chỉ yêu vợ, anh "ngưỡng mộ" cô. Và trong hôn nhân, sự ngưỡng mộ là liều thuốc duy nhất giữ cho tình yêu mãi mãi tươi mới.

Priscilla Chan là minh chứng sống động cho việc: Người phụ nữ không cần phải xinh đẹp nhất thế giới, cô ấy chỉ cần là phiên bản không thể thay thế được trong thế giới của người đàn ông mà cô ấy chọn. Đó chính là thứ khí chất khiến ngay cả những người quyền lực nhất thế giới cũng phải cúi đầu nể phục.