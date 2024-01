Đây là ngôi trường mà Hoàng tử George có thể theo học: Tinh hoa hơn cả Oxford, cựu học sinh toàn những tên tuổi tầm cỡ!

Theo truyền thông nước Anh, Thân vương William và Vương phi Kate đang có những bất đồng trong việc chọn lựa trường học cho Hoàng từ George. Được biết, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc Hoàng tử nhí nên theo học trường Elton College hay Marlborough College,... Tuy nhiên, Hoàng tử George có vẻ thích Elton College hơn. Đây cũng là ngôi trường mà cha và chú của cậu từng theo học.

Dù không thích gửi con đi học nội trú nhưng một số nguồn tin cho biết, Vương phi Kate đã nhượng bộ với lựa chọn là trường Elton và chuyến thăm trường của gia đình vào tháng 6/2023 càng khiến dư luận tin rằng: Hoàng tử George khả năng cao sẽ học tại trường.

Hoàng tử George và mẹ

Nói riêng về trường Elton College, hay còn được gọi tắt là trường Elton, đây là một trường nội trú độc lập của nước Anh dành cho các học sinh nội trú tuổi từ 13 đến 18. Đây là một trường nam sinh lớn, có 1.300 học sinh, được thành lập năm 1440 bởi vua Henry VI của Anh với vai trò "The King's College of Our Lady of Eton besides Wyndsor".

Trường tọa lạc tại làng Eton, gần Windsor, Berkshire, và là một trong 9 trường độc lập (independent schools) của Anh. Theo truyền thống trường công cộng, Eton chỉ có toàn học sinh nội trú, có nghĩa là tất cả học sinh của trường đều sinh sống trong trường. Đây cũng là một trong bốn trường công vẫn tiếp tục giữ thông lệ chỉ tuyển nam sinh, ba trường còn lại là Winchester College, Harrow School và Radley College.

Trường Elton College

Học sinh ở trường Elton College

Ngôi trường này được mệnh danh là tinh hoa hơn cả Oxford bởi chất lượng giáo dục vượt trội và danh sách cựu học sinh toàn những tên tuổi tầm cỡ. Được biết, trước đây trường chỉ đào tạo "vương công quý tộc" Hoàng gia Anh và giới thượng lưu tuy nhiên hiện nay, cơ chế đã mở rộng cho tất cả ứng viên từ mọi quốc tịch. Theo ước tính, cứ 10 học sinh thì có 1 đến từ nước ngoài; 75% sinh viên đến từ London và Đông Nam nước Anh.

Tuy nhiên, để vào được trường cực kỳ khó. Mỗi năm, trường chỉ nhận 250 học sinh, trong khi số lượng đăng ký là hàng ngàn. Để vào được trường, năm 11 tuổi, học sinh phải trải qua bài đánh giá sơ bộ gồm 1 cuộc phỏng vấn, 1 bài kiểm tra lý luận và 1 báo cáo đánh giá từ cơ sở giáo dục hiện tại. Năm 13 tuổi, các em phải vượt qua bài kiểm tra đầu vào chung để chính thức theo học.

Được biết, trường Elton từng là "mái nhà" của giới Hoàng gia, quý tộc, cùng 23 vị Thủ tướng, bao gồm 20 Thủ tướng Anh, 2 Thủ tướng Bắc Ireland và 1 Thủ tướng Thái Lan. Ngoài ra, rất nhiều nhà kho học, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà thơ, nhà kinh tế học, nhà văn, họa sĩ, doanh nhân, nhà thám hiểm,... nổi tiếng từng là học sinh của trường.

Là một ngôi trường thượng lưu nên tất nhiên học phí của trường Elton thuộc vào dạng cực kỳ đắt đỏ. Mức học phí cho 1 năm học ở trường Eton College rơi vào khoảng £46,296 (gần 1,4 tỷ VNĐ), chưa kể các chi phí ngoại khóa. Đồng phục của trường có giá khoảng £700/bộ (hơn 20 triệu VNĐ), được thiết kế theo phong cách quý tộc.

Tại trường, học sinh được ăn toàn những "cao lương mỹ vị", không khác gì các khách sạn 5 sao, với những món như sườn cừu nướng BBQ, gan ngỗng cháy tỏi, đùi vịt confit, survey cá hồi, các loại hải sản đắt đỏ, cùng nhiều món tráng miệng,...

Được học trong ngôi trường này, vừa là vinh dự vừa là áp lực, bởi học sinh sẽ phải chứng minh năng lực bản thân để không làm hổ danh gia đình.