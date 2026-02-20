Dạy con kiểu Hoàng gia: Thú nhận "ngợp" vì 3 nhóc tỳ kể lể quá nhiều và bài học của Thân vương William khiến cha mẹ nào cũng gật gù

Lời thú nhận mới đây của vị vua tương lai nước Anh về việc các con thường xuyên "kể lể quá nhiều" không chỉ mang đến tiếng cười mộc mạc, gần gũi mà còn mở ra một góc nhìn đầy sâu sắc về sức khỏe tinh thần, nơi những vết thương áo cơm hay những hờn dỗi trẻ thơ cần được lắng nghe thay vì vội vã đắp thuốc.

"Bố ơi mình đi đâu thế" phiên bản Hoàng gia và bản năng thích "sửa chữa" của những bậc phụ huynh

Xuất hiện đầy bất ngờ trên sóng phát thanh BBC Radio 1 trong một chương trình đặc biệt về sức khỏe tinh thần nam giới vào ngày 18/2 vừa qua, Thân vương William (43 tuổi) đã khiến nhiều người bật cười bởi sự cởi mở và chân thật của mình. Khi MC Greg James tò mò hỏi liệu George, Charlotte và bé út Louis có hay tâm sự về một ngày của mình hay cảm xúc về một sự việc nào đó không, ông bố ba con đã hài hước thốt lên: "Có chứ, đôi khi là nói quá nhiều ấy!".

Tiếng cười vang lên trong trường quay, bởi lẽ bậc làm cha làm mẹ nào mà chẳng thấy bóng dáng gia đình mình trong đó. Cảnh một đứa trẻ nheo nhóc chạy về nhà sau ngày dài, tíu tít kể đủ thứ chuyện vụn vặt từ lớp học đến bãi cỏ, đôi khi khiến người lớn chới với không kịp tiếp thu. William thú nhận anh yêu từng chi tiết nhỏ nhặt ấy, nhưng cũng giống như bất kỳ người làm cha mẹ nào luôn xót con, bản năng đầu tiên của anh là muốn xắn tay áo lên và "giải quyết" mọi rắc rối cho lũ trẻ.

"Đôi khi bạn có cảm giác mình phải sửa chữa mọi thứ cho tất cả mọi người, và tôi nhận ra điều đó thật sự khó khăn", anh bộc bạch đầy chân thành. Nhưng rồi, vị Thân vương tự nhắc nhở bản thân một nguyên tắc vàng: Không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải sửa chữa mọi lỗi lầm hay dọn sạch mọi chướng ngại vật trên đường con đi.

Điều quan trọng nhất là biết lắng nghe và chấp nhận những cảm xúc ấy. Bọn trẻ cần hiểu rằng, có những ngày thật tuyệt vời nhưng cũng có những ngày đầy rẫy sự khó chịu, bực dọc, và việc trải qua một dải cảm xúc lộn xộn ở giữa hai thái cực ấy là một phần tất yếu để trưởng thành.

Phá vỡ "lời nguyền" im lặng từ thế hệ trước: Để con được phép buồn bã và tổn thương

Đằng sau sự nhẫn nại của một ông bố đang học cách lắng nghe con trẻ là cả một quá trình chiêm nghiệm sâu sắc về hố sâu thế hệ. William và Vương phi Kate Middleton từ lâu đã luôn coi sức khỏe tinh thần là trọng tâm ưu tiên trong các hoạt động Hoàng gia. Giọng điệu của anh chùng xuống khi nhắc về những thế hệ đi trước để lý giải cho sự câm lặng của thực tại. Ở thời kỳ của những cuộc Thế chiến, cha ông chúng ta đã phải chứng kiến và đi qua những nỗi đau kinh hoàng đến mức ngôn từ chẳng thể nào xoa dịu nổi. Hệ quả là, họ chọn cách im lặng, nuốt ngược tổn thương vào trong và vô tình truyền lại chiếc áo choàng của sự kìm nén ấy cho thế hệ sau.

William gọi đó là một vòng lặp không cố ý nhưng đầy rẫy những ngột ngạt. "Chúng ta phải phá vỡ vòng lặp ấy. Bạn phải nói ra cảm xúc của mình", anh nhấn mạnh. Bởi lẽ, nếu cứ mãi chôn giấu, giả vờ như những gánh nặng tâm lý không hề tồn tại, con người ta sẽ dễ dàng trượt dài trong bế tắc, dằn vặt bản thân hoặc tìm đến những lối thoát tiêu cực như mượn rượu giải sầu. Việc nhìn nhận lại quá khứ không phải để trách móc những người đi trước, mà để hiểu rõ gốc rễ của sự câm lặng, từ đó đo lường được quãng đường chúng ta đã đi và mở ra một bến đỗ bình yên hơn cho những đứa trẻ của hiện tại.

Sứ mệnh của người đàn ông: Đừng chỉ dạy con mạnh mẽ, hãy dạy con cách bày tỏ cõi lòng

Xuyên suốt cuộc trò chuyện bên cạnh những khách mời đặc biệt như rapper Professor Green, Guvna B, chàng thanh niên tên Nathan hay Giám đốc tổ chức chống tự tử James’ Place - Allan Brownrigg, Thân vương xứ Wales đã gửi gắm một thông điệp vô cùng mạnh mẽ về hình mẫu nam giới trong thời hiện đại. Thế giới này cần nhiều hơn những người đàn ông, những người cha dám đứng ra nói về sức khỏe tinh thần, biến nó thành một thói quen tự nhiên như hơi thở thay vì một vùng cấm kỵ mang tên "yếu đuối".

Chính gia đình Hoàng gia cũng từng đi qua nỗi đau mất mát to lớn khi thành viên Thomas Kingston đột ngột qua đời vì tự tử ở tuổi 45 vào tháng 2/2024. Có lẽ chính từ những vết xước xót xa ấy, cộng hưởng với mong mỏi bảo vệ cộng đồng, vào tháng 10/2025, William cùng vợ đã dốc lòng ra mắt Mạng lưới Phòng chống Tự tử Quốc gia. Sáng kiến này đã gắn kết các tổ chức từ thiện trên khắp nước Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales nhằm thay đổi tận gốc rễ cách xã hội thấu hiểu và ngăn chặn những bi kịch. Hành trình vạn dặm chữa lành tâm thức chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nó luôn được thắp sáng bắt đầu từ một bước đi nhỏ nhất trong chính ngôi nhà của mình: Lắng nghe không phán xét và cho phép những người thân yêu được quyền mềm yếu.