David Beckham đã làm gì mà phải mong "út cưng" Harper không ngại vì cô bé năm nay 14 tuổi rồi?

Mới đây, David Beckham, cựu danh thủ nổi tiếng đã chia sẻ một khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ấm áp trên mạng xã hội. Trong bức ảnh, người hâm mộ nhìn thấy một hộp salad đầy màu sắc, với điểm nhấn là hình trái tim lớn được tạo từ cà chua nằm ngay giữa – món ăn mà Beckham chuẩn bị riêng cho con gái út Harper mang đi ăn ở trường. Kèm theo hình ảnh, anh viết: "Hôm nay làm salad cho Harper mang đi ăn ở trường. Mong là con bé sẽ không ngại. Con bé 14 tuổi rồi".

Chỉ một hành động nhỏ nhưng chứa đựng cả tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của một người cha. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Beckham vẫn dành thời gian quan sát sở thích, thói quen ăn uống của con, để Harper luôn cảm thấy được yêu thương và chăm sóc. Hình trái tim đỏ rực giữa các loại rau củ không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng cho tình cảm ngọt ngào, giản dị nhưng chân thành mà Beckham dành cho con.

Hộp salad Harper làm cho con

Cách yêu thương của bố thay đổi phù hợp hơn khi con dần trưởng thành

Trong nhiều năm qua, hình ảnh David Beckham gắn bó, âu yếm và chăm sóc Harper luôn được công chúng ngưỡng mộ. Anh nổi tiếng là người cha tình cảm, thường xuyên bày tỏ yêu thương bằng những cái ôm, nụ hôn hay cử chỉ trìu mến ngay trước ống kính. Tuy nhiên, Harper nay đã bước sang tuổi 14, giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì và sự trưởng thành của cô bé khiến mối quan hệ cha con cũng phải thay đổi.

Gần đây, những tình huống đời thường đã cho thấy điều này. Trong một sự kiện đông người, khi Beckham vô tư ôm Harper từ phía sau, cô bé lập tức đẩy tay bố ra và giữ chặt cổ tay để nhấn mạnh sự không thoải mái. Ở một khoảnh khắc khác, khi Beckham cúi xuống hôn con gái, Harper khéo léo đưa má ra thay vì cho phép hôn môi như trước. Những phản ứng ấy không phải là dấu hiệu của sự xa cách, mà là cách Harper thiết lập ranh giới cá nhân vừa giữ được sự thân mật, vừa phù hợp với lứa tuổi đang trưởng thành.

David Beckham và con gái

Về phía David Beckham, những khoảnh khắc thoáng ngỡ ngàng rồi nở nụ cười nhẹ nhàng cho thấy anh sẵn sàng thích nghi và tôn trọng lựa chọn của con gái. Từ việc chăm sóc bữa ăn, dành thời gian trò chuyện, đến việc tinh tế điều chỉnh cách thể hiện tình cảm, Beckham cho thấy rằng yêu thương không biến mất mà chỉ chuyển hình thức theo từng giai đoạn trưởng thành của con.

Khoảnh khắc Beckham chuẩn bị hộp salad với hình trái tim xinh xắn giữa các loại rau củ một lần nữa nhắc nhở rằng, những cử chỉ nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim có thể truyền đi yêu thương một cách tinh tế, giúp gắn kết cha con mà vẫn tôn trọng sự tự lập của con. Đây là bài học nhỏ nhưng ý nghĩa dành cho mọi bậc cha mẹ: đôi khi, tình cảm giản dị chính là thứ gắn kết mạnh mẽ nhất.