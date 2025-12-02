Đặt máy giặt trong nhà tắm hay ngoài ban công mới đúng? Hóa ra bấy lâu nay nhiều người hiểu sai

Với nhiều gia đình, diện tích sinh hoạt giới hạn nên việc bố trí các thiết bị gia dụng, đặc biệt là máy giặt, trở thành bài toán không dễ giải. Nhà tắm và ban công là hai vị trí được nhiều gia đình lựa chọn để đặt máy giặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ đâu mới là nơi an toàn, phù hợp và giúp thiết bị bền lâu.

Đặt máy giặt trong nhà tắm: Tiện nhưng nhiều rủi ro

Nhiều gia đình chọn đặt máy giặt trong nhà tắm vì sự thuận tiện: gần nguồn nước, dễ xả thải, kín đáo và tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, môi trường ẩm ướt lại là yếu tố lớn nhất gây hại cho thiết bị.

Độ ẩm cao khiến linh kiện điện tử, bảng mạch và vỏ máy dễ bị oxy hóa, giảm tuổi thọ. Hơi nước trong nhà tắm có thể làm tăng nguy cơ chập điện, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thói quen sử dụng thiết bị khi tay còn ướt.

Ảnh minh họa

Một vấn đề khác ít được chú ý là hệ thống thoát nước. Nhiều nhà tắm không thiết kế riêng lỗ thoát cho máy giặt, dẫn đến tình trạng nước xả tràn, gây ngập sàn hoặc chảy ngược vào các khu vực khác trong nhà.

Đặt máy giặt ngoài ban công: Thoáng nhưng không phải lúc nào cũng đúng

Trong khi đó, ban công cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình sinh sống tại chung cư . Không gian thoáng, ít ẩm và có khu vực kỹ thuật đi kèm giúp việc đấu nối đường nước thuận tiện hơn. Tuy nhiên, ban công lại đối mặt với các yếu tố thời tiết như nắng gắt, gió mạnh, bụi và mưa tạt, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Ảnh minh họa

Ánh nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài có thể khiến nhựa và cao su trong máy giặt bị lão hóa, giòn và nứt. Đối với ngày trời mưa, nước mưa hắt vào còn gây hỏng động cơ hoặc làm han rỉ phần vỏ máy. Ở những căn hộ cao tầng, gió mạnh có thể khiến độ rung của máy tăng khi quay ở tốc độ cao, dẫn đến lệch lồng, giảm độ bền và gây tiếng ồn.

Đâu là vị trí lý tưởng?

Theo Sohu, các kỹ thuật viên điện máy cho biết tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn vị trí đặt máy giặt là khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng trực tiếp và đảm bảo an toàn điện – nước. Từ tiêu chí này, mỗi không gian lại cần những điều chỉnh phù hợp.

Nếu bắt buộc đặt máy giặt trong nhà tắm, gia chủ cần bố trí mái che hoặc vách ngăn để hạn chế nước bắn vào thiết bị. Sàn khu vực đặt máy nên được nâng cao hơn phần còn lại để tránh ngập nước. Hệ thống thoát nước phải tách riêng và lắp thêm aptomat chống rò điện để bảo đảm an toàn.

Trong trường hợp đặt ở ban công, máy giặt cần được che chắn bằng mái hoặc hộp kỹ thuật để tránh nắng, mưa và bụi. Vị trí đặt phải bằng phẳng, hạn chế gió lùa trực tiếp. Nếu ban công quá thoáng, gia chủ có thể sử dụng tấm chống rung để giảm độ rung khi vận hành.

Đặt máy giặt trong nhà tắm hay ngoài ban công tùy vào không gian của mỗi gia đình. Song bạn cần hiểu rõ đặc tính thiết bị và điều kiện không gian. Một vài điều chỉnh nhỏ trong cách bố trí có thể giúp máy giặt vận hành ổn định, tiết kiệm điện nước và kéo dài tuổi thọ đáng kể.