Đạt kì tích trên Spotify, BLACKPINK được Kỷ lục Guinness ghi nhận

BLACKPINK tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình bằng cách lập nên kỉ lục mới trong khi không hề phát hành bất kì sản phẩm âm nhạc mới nào trong năm nay. Cụ thể, bộ tứ siêu sao đã được Kỉ lục Guinness Thế giới công nhận là nhóm nhạc nữ được nghe nhiều nhất trong lịch sử nền tảng Spotify. Trước đó, kỉ lục này thuộc về nhóm nhạc Anh Little Mix.

Theo thống kê, các ca khúc của BLACKPINK đã có hơn 8,8 tỉ lượt nghe phát riêng lẻ. Các ca khúc hàng đầu bao gồm How You Like That (746 triệu), Kill This Love (672 triệu) và DDU-DU-DDU-DU (574 triệu).

Đáng chú ý, kho tàng ca khúc của BLACKPINK thực tế không hề nhiều như các nhóm nhạc khác. Trong 7 năm kể từ khi ra mắt, nhóm chỉ có tổng cộng 58 ca khúc mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bài hát của nhóm đều được khán giả chú ý và ủng hộ rất nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, BLACKPINK cũng được coi là nhóm nhạc nữ hàng đầu K-Pop khi sở hữu hàng loạt kỉ lục vươn tầm thế giới.