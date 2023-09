Với người xưa, muối rất quý giá. Nó từng là mặt hàng đặc biệt bị đánh thuế riêng - thuế muối. Những người buôn lậu muối bị trị tội nặng. Với vị mặn mòi, muối không chỉ là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn mà còn giúp bảo quản thực phẩm trong thời gian dài và có khả năng làm sạch rất tốt.

Vì thế, trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, muối được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, hấp thụ năng lượng tiêu cực, đem lại may mắn. Vì thế vào đầu năm Âm lịch, trong lần đi chợ đầu tiên, mọi người thường mua một túi muối mang về nhà, vừa để dùng vừa để lấy may. Tục này được phản ánh trong câu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" mà hầu như ai cũng từng nghe nói đến.

Nhiều người mua muối vào sáng mùng 1 Tết. Sau khi mang muối về nhà, họ chia ra thành từng túi nylon nhỏ, túi vải hay phong bao lì xì... để vừa đẹp mắt mà lại tiện cất giữ trong nhà, coi như một thứ bùa may mắn. Người xưa làm nghề buôn bán có thể đặt túi muối ở quầy hàng nhằm cầu may mắn về tài lộc, nếu đi du lịch xa cũng đặt túi muối trong gói hành lý để lộ trình được bình an.

Đặt bát muối ở góc nhà có tác dụng gì?

Với niềm tin vào khả năng xua đuổi tà khí của muối, ngày xưa nhiều gia đình đặt bát muối ở góc nhà nhằm mục đích trừ rủi ro, có nhiều tài lộc, sức khỏe và may mắn.

Đặt bát muối ở góc nhà có tác dụng gì? (Ảnh: Getty Images)

Dân gian cũng truyền nhau kinh nghiệm, khi chuyển tới nơi ở mới, nên rải muối vào mỗi phòng, đặc biệt là các góc nhà, sau đó chờ khoảng 24 giờ, đợi cho muối hấp thu năng lượng xấu hay phần khí của người chủ cũ thì mới quét đi. Nhiều người pha chút muối vào nước, dùng nước ấy lau sàn nhà với mục đích tạo không gian sạch sẽ để chào đón nguồn năng lượng tích cực mới đến.

Dân gian còn cho rằng, việc rải muối phía ngoài ngôi nhà hoặc cửa ra vào sẽ giúp ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch luồng khí vào nhà. Nhiều người rải một ít muối trên sàn nhà vào buổi tối và quét đi vào sáng hôm sau. Theo phong thủy, góc nhà là vị trí lý tưởng nhất để đặt muối vì đây là một nơi có điểm tựa phù hợp, ít ai chạm đến nhưng vẫn đón được ánh sáng, không bị ẩm thấp tối tăm.

Đặt bát muối ở góc nhà là mẹo phong thủy được dân gian lan truyền dựa trên sự hữu dụng của muối trong đời thực, nhất là tính năng sát khuẩn. Ở thời khoa học chưa phát triển, người ta lý giải khả năng chống nhiễm trùng, nấm mốc, bảo quản thực phẩm... của muối là "xua đuổi tà khí".

Trên thực tế, muối là một trong những khoáng chất được ứng dụng nhiều nhất trong cuộc sống con người, đặc biệt là loại thuốc sát khuẩn rẻ tiền nhất.

Có nên để muối trong phòng ngủ?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Trên thực tế, lời khuyên đặt muối trong phòng ngủ bắt nguồn từ kinh nghiệm dân gian khi nhiều người nhận ra ảnh hưởng của muối đối với sức khỏe con người.

Khoa học hiện đại cũng thừa nhận, việc đặt đĩa chanh muối ở đầu giường có thể giúp con người ngủ ngon hơn, tinh thần được thư giãn. Muối có tác dụng sát khuẩn không khí, chanh tỏa hương thơm dễ chịu giúp làm dịu thần kinh, giảm lo lắng và căng thẳng. Hương thơm của chanh sẽ kích thích não bộ tiết ra serotonin giúp giải stress, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tinh dầu trong vỏ chanh cũng giúp thanh lọc, loại bỏ chất độc hại trong không khí, có tác dụng xua đuổi muỗi và côn trùng hiệu quả.