“Đập hộp” Bánh Trạm Trăng: có gì mà rần rần cõi mạng?

Chiếm lĩnh mạng xã hội bởi vẻ ngoài lạ mắt mùa Trung thu



Từ đầu tháng 8, thị trường bánh Trung thu bắt đầu rục rịch sôi động. Những năm gần đây, bên cạnh cuộc chạy đua về mùi vị, các thương hiệu cũng đang ra sức thu hút khách hàng bằng thiết kế hộp bánh bắt mắt, ấn tượng. Dạo quanh mạng xã hội thời gian này, không khó để bắt gặp vô vàn mẫu hộp bánh: từ tinh xảo, hoành tráng đến độc lạ không đụng hàng.

Thu hút sự chú ý đáng kể trong số đó chính là Bánh Trạm Trăng - concept Trung thu độc đáo từ The Coffee House. Năm nay, Nhà Cà Phê tự biến mình thành Trạm Trăng, mời gọi mọi người cùng "trôi" ra vũ trụ để nghỉ ngơi, thư giãn. Bám sát ý tưởng đó, thiết kế hộp bánh độc đáo của thương hiệu này lập tức nhận được nhiều sự chú ý ngay khi tung ra thị trường.

Bánh Trạm Trăng nhanh chóng "chiếm lĩnh" mạng xã hội bởi concept độc đáo.

Luôn là nhóm đối tượng bắt trend rốp rẻng, các TikToker đua nhau "trôi" tới Trạm Trăng để ăn bánh, uống trà và check-in liền tay với mẫu hộp cực lạ mắt. Hàng loạt các TikToker quen mặt ở mảng review food, lifestyle đều mê mẩn với thiết kế của hộp Bánh Trạm Trăng. "Lạ mắt", "độc lạ" và "ấn tượng" là những gì mà các TikToker nói về sự yêu thích của mình dành cho hộp bánh.

Hương vị của bánh cũng được các TikToker đánh giá cao. Nàng Hoa hậu vỉa hè khen nức nở vị bánh signature Cà Phê Trứng Muối - "best seller" 3 năm liên tiếp của The Coffee House. Đây cũng là lựa chọn "must try" của các TikToker như Cố vấn ăn chơi, Lepada, hay Min Cookie.

Hoa hậu vỉa hè dành nhiều lời khen về thiết kế hộp lẫn hương vị của Bánh Trạm Trăng năm nay.

Nếu TikToker Bách Liên mang đến những khung hình thanh bình và chill hết nấc như chính thông điệp ý nghĩa của bộ sưu tập Trung thu năm nay, thì cô nàng Hồng Nhung lại mê mẩn với bộ sưu tập Trà Trạm Trăng, với nền trà hoa cúc 0% caffeine, giúp vị bánh càng thêm đậm đà. Sự kết hợp hoàn hảo của Trà Bánh Trạm Trăng là lý do tuyệt vời để rủ rê bạn bè, người thân cùng nhau tụ họp.



Không chỉ "bắt mắt" bởi thiết kế ấn tượng, Bánh Trạm Trăng còn "bắt miệng" với 6 hương vị mặn, ngọt có đủ.

Chính nhờ thiết kế hiện đại, hộp Bánh Trạm Trăng cũng đang dần "xâm chiếm" Instagram, tạo nên những khung hình cực chất. Các kênh Instagram chuyên về ăn uống, lifestyle như @anxoancyrus @foodholicvn @bemycoffee.hn @tungkonggg không thể bỏ qua món "phụ kiện" sành điệu đang hot này.

Hộp Bánh Trạm Trăng nhanh chóng trở thành phụ kiện check-in, tạo nên những khung ảnh cực chất. (Nguồn ảnh: anxoancyrus, foodholicvn, bemycoffee.hn, tungkonggg.)

Bánh Trạm Trăng, chất lượng có đi kèm độ hot?

Khi cầm trên tay, hộp Bánh Trạm Trăng gây ấn tượng với tông màu bạc chủ đạo cùng chất liệu metalize bắt sáng. Đặc biệt, mặt hộp bánh được thiết kế như góc nhìn trông ra ngoài từ ô cửa kính tàu vũ trụ. Hình ảnh những bé thỏ hớn hở rước đèn dưới trăng như truyền tải thông điệp của The Coffee House đến khách hàng: Trung thu này, hãy cùng Nhà "dừng một chút thôi", bay ra ngoài vũ trụ, và tự cho mình "thưởng một chút trôi".

Khi mua từ hai hộp bánh trở lên, sản phẩm được đựng trong túi giấy cùng concept Trạm Trăng khá xinh xắn. Đây là một điểm cộng cho thương hiệu này khi trên thị trường rất khó để có thể mua được bánh Trung thu lẻ hoặc số lượng ít mà vẫn có được hộp cùng túi bánh chỉn chu, đẹp đẽ. The Coffee House đã mang đến cho khách hàng một lựa chọn mới mẻ, vừa hợp túi tiền vừa hợp nhu cầu tự thưởng cho bản thân hay tặng bạn bè, người thân.

Túi đựng bánh được đánh giá là thiết kế đẹp mắt, vừa vặn là món quà nhỏ xinh để tặng người thân, bạn bè nhân dịp Trung thu.

Về hương vị, chuỗi cà phê này mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn với 2 vị mặn và 4 vị ngọt. Không thể thiếu các hương vị truyền thống, năm nào cũng ăn nhưng năm nào cũng thèm: thập cẩm, hạt sen, trứng muối. Đặc biệt, The Coffee House còn sáng tạo với nguyên liệu mới như bào ngư, rượu vang, nhân mochi, vỏ bánh tinh than tre, hạt hạnh nhân cùng hạt phỉ.

Nhìn chung, các hương vị đều được cân chỉnh hài hòa, đậm vị đặc trưng của từng loại nhưng không quá gắt. Nếu lần đầu tiên thử bánh từ The Coffee House, bạn không thể bỏ lỡ signature Cà Phê Trứng Muối - "best-seller" suốt 3 năm qua. Năm nay, SIGNATURE Cà Phê Trứng Muối thêm hấp dẫn với vỏ bánh tinh than tre healthy. Ngoài nhân trứng muối truyền thống, nhân Mochi là gợi ý đáng thử cho bạn, ăn cực "dính" với độ dẻo mịn, tan trong miệng.

Bánh có giá bán lẻ 135.000 VNĐ/150 gram/bánh. Hiện tại, thương hiệu này cũng có nhiều combo bánh nước và các chương trình ưu đãi khi mua tại cửa hàng và trên website/app The Coffee House, bạn có thể thử các vị bánh với mức giá cực hời.

The Coffee House mang đến 6 vị bánh: Thập Cẩm Ngũ Vị Trứng Muối, Bào Ngư Rượu Vang Trứng Muối, SIGNATURE Cà Phê Trứng Muối, Mè Đen Hạnh Nhân Mochi, Đậu Đỏ Hạt Phỉ Mochi, Hạt Sen Trứng Muối.

Bên cạnh đó, The Coffee House cũng là số ít thương hiệu F&B trình làng bộ sưu tập nước mới đi kèm với bánh, giúp khách hàng tận hưởng hương vị Trung thu trọn vẹn nhất. Bộ sưu tập Trà Trạm Trăng được sáng tạo dành riêng cho Trung thu năm nay, với các sản phẩm Hi-Tea Trăng Mật, Hi-Tea Trăng Tròn, Hi-Tea Rước Trăng và trà sữa Đếm Sao. Cùng dòng sản phẩm Hi-Tea Healthy, phiên bản đón mùa trăng tròn được làm mới với nền trà hoa cúc 0% caffeine, tốt cho sức khỏe kết hợp cùng vị ngọt dịu từ nhãn và mật ong. Nhân dịp đặc biệt, topping mới trân châu mật ong giòn dai cũng lần đầu được ra mắt.

Bộ sản phẩm Trà Bánh Trạm Trăng hiện có mặt tại cửa hàng, app/website The Coffee House và các ứng dụng đặt hàng Grab/Baemin/Gojek/ShopeeFood.