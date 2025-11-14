Dạo phố Hà Nội mùa thu cùng OPPO Find X9 Pro: Camera 200MP zoom siêu xa, macro rõ từng chi tiết

Zoom từ xa, chụp toàn cảnh đến cận cảnh đều rõ nét

Hành trình bắt đầu từ Hồ Gươm - nơi gợi nhiều cảm hứng nhất mỗi độ thu về. Sử dụng camera góc siêu rộng ở mức 0.5x và chuyển dần về 1x, ảnh giữ được độ sắc nét cao, màu sắc trung thực, không ngả vàng hay xanh quá mức. Khi chuyển sang tiêu cự 3x rồi 6x và 10x để bắt trọn hình tháp Rùa từ bờ đối diện, chi tiết vẫn rõ ràng, đường nét không bị vỡ.

Cận cảnh tháp Rùa qua từng tiêu cự trên ống kính Find X9 Pro.

Đặc biệt, khi zoom số tới mức 60x, rồi 120x, điều bất ngờ là máy vẫn giữ được cấu trúc hình ảnh tốt. Nhờ thuật toán AI xử lý sắc cạnh, chống rung kết hợp cùng cảm biến tele ISOCELL HP5 200MP, ảnh chụp từ xa không bị bể, màu giữ độ nhất quán. Đây là điểm khác biệt rõ ràng so với các smartphone khác vốn dễ "vỡ chi tiết" khi zoom quá giới hạn.

OPPO Find X9 Pro có thể zoom thoải mái đến vài chục lần mà vẫn giữ chi tiết tốt.

Tận dụng chế độ chụp độ phân giải cao 200MP, mỗi bức ảnh có thể crop từng vùng nhỏ mà vẫn giữ độ chi tiết đủ để in ấn hoặc hậu kỳ chuyên sâu. Tính năng này thực sự hữu ích khi chụp phong cảnh rộng hoặc kiến trúc từ xa mà khó tiếp cận gần.

Chế độ chụp siêu phân giải 200MP xử lý chi tiết mượt mà, dễ dàng zoom lớn mà không vỡ hạt, hạn chế nhiễu và đảm bảo HDR tốt tương tương ảnh 12MP.

Bộ kit zoom Hasselblad: Biến điện thoại thành máy ảnh bán chuyên

OPPO Find X9 Pro có thể kết hợp cùng bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad, giúp nâng tiêu cự 70mm lên mức 230mm, tạo hiệu ứng thị giác rất đẹp nhờ độ xóa phông thật từ quang học. Khi thử chụp chân dung bán thân hậu cảnh mờ mịn, chủ thể tách bạch rõ ràng. Tông màu da được xử lý tự nhiên, dễ chịu và không cần chỉnh lại.

Bộ kit tăng mức zoom quang lên 10x, tương đương 230mm, tạo ra những góc chụp mới lạ hơn.

So với các ống kính tele tích hợp, trải nghiệm từ bộ kit này đem lại cảm giác như đang dùng ống kính máy ảnh thực thụ. Với người thích chụp ảnh nghiêm túc bằng điện thoại, phụ kiện này mang đến giá trị đáng kể.

Ảnh chụp qua bộ kit cho chất lượng rất cao, không quang sai, lấy nét tốt, xóa phông tự nhiên.

Từ chân dung đến macro: một chiếc máy, nhiều cách ghi lại cuộc sống

Rảo bước tiếp các khu phố, tôi chuyển sang thử nghiệm chụp đời sống xem sao. Với ống kính chính 50MP và khẩu độ f/1.5, khả năng xử lý HDR hoạt động rất hiệu quả. Dù chụp ngược sáng, vùng tối vẫn giữ được chi tiết, không cháy sáng vùng trời. Chế độ chân dung xóa phông cũng cho ra ảnh rất đẹp, màu sắc nổi bật, bóc tách phông nền chuẩn xác, ít có gì để chê.

Độ linh hoạt trong góc chụp cùng các bộ lọc màu có sẵn đầy nghệ thuật thực sự mang lại trải nghiệm thú vị.

Ống kính tele macro của Find X9 Pro còn có khả năng chụp cận cảnh gần chỉ 10cm tạo hiệu ứng chiều sâu cực kì ấn tượng. Ảnh có màu sắc đậm đà, ánh sáng cân bằng, đủ để sử dụng ngay mà không cần hậu kỳ.

Chụp đêm và quay video: Vẫn rõ trong điều kiện thiếu sáng

Lúc ánh chiều tắt dần, tôi vẫn đang rong ruổi phố xá Hoàn Kiếm. Đèn vàng, ánh sáng yếu là một bài test thú vị cho cảm biến chính và camera tele. Ngay cả khi không bật chế độ ban đêm, ảnh vẫn đủ sáng, giữ lại chi tiết và đặc biệt là nhiễu hạt được xử lý tốt vượt xa kỳ vọng của tôi. Ảnh lúc nào cũng mịn mượt, màu sắc ít sai lệch, tương phản cao và dải tương phản rộng, rất ít khi bị cháy sáng ở các ánh đèn.

Thử vài tấm chụp các boss mèo ở khoảng cách xa, chỉ có đèn trong quán cafe khá tốt, tele vẫn hoạt động ổn định. Với khẩu độ lớn tận f/2.1, camera tele có thể tăng tốc độ chụp lên để tránh rung nhòe, ISO đẩy cao nhưng nhiễu hạt vẫn được xử lý cực tốt. Khi dùng thêm bộ kit zoom đi kèm, hiệu ứng mờ hậu cảnh càng nổi bật, rất hợp để ghi lại những khoảnh khắc có chiều sâu.

Ở phần quay video, tôi chọn 4K ở 60fps và thỉnh thoảng là 120fps. Chuyển động ghi lại mượt mà, không bị giật và giữ được tông màu sát với khi chụp ảnh. Bên cạnh đó, với ai muốn hậu kì chuyên nghiệp hơn, máy cũng có chế độ quay LOG để xử lý màu linh hoạt, tương thích tốt với các phần mềm chuyên dụng hiện nay.

Ảnh chụp màn hình từ các đoạn video 4K HDR 60fps và 120fps của Find X9 Pro. Độ chi tiết, màu sắc đều được xử lý tốt, đảm bảo sự tự nhiên nhưng cũng rất bắt mắt.

Cảm nhận sau một ngày sử dụng

Find X9 Pro mang lại cảm giác sử dụng dễ chịu suốt cả ngày nhờ trọng lượng hợp lý và viên pin lớn 7500mAh. Các thao tác chụp - quay - chia sẻ diễn ra liền mạch, không cần bận tâm đến việc sạc giữa chừng.

Hệ thống camera mạnh mẽ, khả năng zoom xa, chụp macro, chân dung và toàn cảnh đều cho kết quả tốt. Máy gọn gàng, dễ mang theo, nhưng lại xử lý được nhiều tình huống ảnh khó như khi dùng máy ảnh bán chuyên.

Từ góc nhìn trải nghiệm, Find X9 Pro không chỉ là thiết bị có thông số cao cấp. Điều khiến tôi hài lòng chính là cảm giác hứng khởi trong từng lần bấm máy, khi những khung hình đẹp đẽ của Hà Nội vào thu được ghi lại trọn vẹn, rõ ràng và đầy cảm xúc.

