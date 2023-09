Dạo một vòng top 3 rạp chiếu phim “có sức hút” nhất tháng 8 vừa qua

Mặc dù có nhiều tùy chọn xem phim tại nhà với các dịch vụ streaming trực tuyến, nhưng việc xem phim tại rạp vẫn mang lại những cảm giác đặc biệt nhờ trải nghiệm về màn hình, âm thanh sống động, không khí tại rạp và các dịch vụ đi kèm thú vị. Trải nghiệm điện ảnh trong rạp phim vẫn là một hình thức giải trí khó thay thế. Khán giả vẫn có nhu cầu đến rạp, không chỉ là để được "thưởng thức" các tác phẩm điện ảnh một cách toàn diện, mà còn là nơi giao lưu văn hóa, nối kết cộng đồng.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất phim bắt đầu tung ra những bộ phim bom tấn đã phải hoãn chiếu vì dịch Covid-19. Từ đầu năm 2022 trở đi, rất nhiều tác phẩm được mong đợi như bom tấn siêu anh hùng, phim về thảm họa, những phần tiếp theo của các loạt phim nổi tiếng, và các dự án đặc sắc. Điều này đã tạo ra sự hứng thú lớn từ phía khán giả và thúc đẩy họ tới rạp chiếu phim.

Chính vì vậy, theo ghi nhận doanh thu từ Box Office Việt Nam, trong giai đoạn hậu Covid-19, tỷ lệ tăng trưởng của thị trường điện ảnh đạt 78% so với năm 2019 (năm huy hoàng của điện ảnh với sự xuất hiện của nhiều siêu phẩm - Avengers: End Game, Godzilla, Kingsman 3...). Nửa đầu năm 2023, tình hình khả quan hơn khi tổng số khách hàng trên thị trường đạt gần 25 triệu người, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trái ngược với thị trường Việt Nam, theo báo cáo của Gower Street Analytics, doanh thu rạp chiếu toàn cầu chỉ đạt mức 25,9 tỷ USD vào năm 2022, thấp hơn 35% so với mức trung bình trong giai đoạn 2017-2019. Điều này chứng tỏ thị trường Việt Nam có tốc độ phục hồi tốt và tiềm năng phát triển nhanh chóng sau đại dịch.

Ghi nhận mới nhất tới tháng 8 năm 2023, tổng doanh thu của thị trường rạp chiếu Việt Nam đạt mức gần 130 tỷ đồng, với hơn 2 triệu lượt vé được bán ra. Trong đó, 3 rạp chiếu phim lần lượt đứng đầu danh sách những rạp có đông lượt khách ghé thăm nhất là: CGV Sư Vạn Hạnh (52,611 lượt vé bán ra), Beta Cinemas Mỹ Đình (43,144 vé) & Beta Cinemas Quang Trung (39,513 vé).

Những yếu tố thu hút khách hàng tới các rạp này có thể kể đến như giá vé, các chương trình khuyến mãi, cơ sở hạ tầng, không gian thiết kế, dịch vụ đi kèm… Đáng chú ý, trong 3 rạp chiếu đông khách nhất cả nước trong tháng 8 năm 2023, có đến 2 rạp thuộc chuỗi rạp nội địa rất được giới trẻ, đặc biệt đối tượng Học sinh – sinh viên ưa chuộng, đó là hệ thống rạp chiếu phim Beta Cinemas.

Được mệnh danh là "Rạp chiếu của giới trẻ", Beta Cinemas là chuỗi rạp nội địa hiếm hoi có độ phủ lớn (với thị phần xấp xỉ 10%), tạo được sự cạnh tranh đáng gờm với các thương hiệu rạp chiếu nước ngoài tại thị trường điện ảnh Việt Nam. Beta Cinemas định vị thương hiệu với phân khúc rạp chiếu phim trung cấp, mang đến một concept rạp trẻ trung, hiện đại, mức giá phù hợp với trang thiết bị tối tân đạt chuẩn Hollywood, cơ sở vật chất khang trang và hiện đại; hướng tới nhóm khách hàng học sinh sinh viên và người thu nhập trung bình. Năm 2014, Beta Cinemas khai trương cụm rạp đầu tiên tại Thái Nguyên và đến tháng 6 năm 2023, thương hiệu mở rộng hệ thống của mình lên tới 16 cụm rạp chiếu tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tất cả điều này đều nhờ định hướng phát triển riêng biệt của Beta Cinemas khi biết định vị thương hiệu và tập trung vào phân khúc trung cấp còn bị bỏ ngỏ của thị trường.

Hình ảnh rạp Beta Quang Trung

Hoạt động mở rộng hệ thống rạp chiếu được ưu tiên hàng đầu - một trong những yếu tố quan trọng mang lại sự phát triển tích cực cho Beta. Điều này đã giúp rạp chiếu mở rộng đối tượng khách hàng và tạo ra một sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.

Bên cạnh đó không thể không nhắc tới những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, sáng tạo nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khán giả. Qua việc sử dụng mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến và các chiến dịch quảng cáo đặc biệt, Beta Cinemas đã tạo được sự tò mò và tạo nên một cộng đồng yêu điện ảnh đam mê xung quanh thương hiệu của mình. 85% doanh thu của Beta Cinemas đến từ bán vé và bắp, nước, phần còn lại nhờ hoạt động nhượng quyền, quảng cáo đầu giờ chiếu, cho thuê địa điểm… Bắp, nước, vật dụng lưu niệm luôn mang lại biên lợi nhuận cao nhiều hơn từ bán vé.

Thị trường rạp chiếu tại Việt Nam trở nên tươi sáng hơn với những kỉ lục doanh thu phòng vé liên tục được phá vỡ, hệ thống chuỗi rạp không ngừng được mở rộng… Hãy cùng hi vọng nhiều hơn vào một thị trường đầy tiềm năng của nước nhà trong tương lai!