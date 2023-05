Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Đông

Phòng PC07 - Công an TP Hà Nội đã cung cấp những thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra tại số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội).

Hồi 07h44 ngày 13/5/2023, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân. Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy; lãnh đạo Cục C07 Bộ Công an cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Đến khoảng 07h49’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy; đến khoảng 08h15’ đám cháy cơ bản được dập tắt.



Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1956) và các cháu Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 2013), Nguyễn Quang Minh Đức (sinh năm 2015), Nguyễn Quang Minh Hiền (sinh năm 2019) đều là con của chủ hộ đã tử vong. Toàn bộ đồ dùng trong gia đình (tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế...) và 1 xe máy đã bị thiêu rụi.

Nơi xảy ra vụ việc

Chủ nhà là anh Nguyễn Quang Minh (43 tuổi) bị bỏng hai bàn tay đang cấp cứu tại Viện 103. Thời điểm cháy, vợ anh Minh đi làm.

Hiện nguyên nhân vụ việc nhanh chóng được điều tra làm rõ.