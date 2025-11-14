Danh sách 46 loại mỹ phẩm bị thu hồi trong 1 ngày: Dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner...

Ngày 13/11/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 4043/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 22 mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á.

Các sản phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á tổ chức chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Địa chỉ doanh nghiệp kê khai trên hồ sơ công bố 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận (cũ), TP HCM.

Lý do thu hồi do công ty kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 22 sản phẩm mỹ phẩm. ẢNH: DAV.GOV.VN

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 22 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi 22 sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Tương tự, Cục Quản lý dược cũng quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi 23 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường (địa chỉ: số 13D, khu tập thể Bộ Tư lệnh Thông tin, TP Hà Nội).

Trong số này có các loại dầu xả Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner. Ngoài ra còn có kem đánh răng Lion Kids’Toothpaste Strawberry, hoặc Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Medicinal Salt...

Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội) bị thu hồi 23 sản phẩm.

Lý do thu hồi do công ty kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định. Vì vậy, doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11.

Ngoài hai quyết định trên, Cục Quản lý dược còn ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc đối với lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên, hộp 1 tuýp 30g (số lô: 310525P1NSX: 31-5-2025; HSD: 31-5-2028) của Công ty cổ phần Nam dược Hải Long.

Sản phẩm này bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng, buộc phải thu hồi trên toàn quốc.

Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo ngay đến các cơ sở kinh doanh, cơ sở sử dụng mỹ phẩm để ngừng bán và ngừng dùng các sản phẩm bị đình chỉ.

Tổ chức thu hồi, kiểm tra, giám sát và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm việc thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm từ thị trường và tiến hành tiêu hủy đúng quy định.

Trước đó, ngày 20/06/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 1774/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 20 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á. Lý do thu hồi là có 02 mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố và có 18 mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Tiếp đó, ngày 13/10/2025, Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á do ông Bùi Minh Hào, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật. Buộc tiêu hủy toàn bộ 23 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Lý do bị xử phạt do công ty kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.