Đáng thương sao nhí đang bị ghét nhất Doctor Strange 2: Lên phim bị chê quá lố, ngoài đời nhận chỉ trích vô cớ vì ủng hộ LGBTQ+?

Sau 6 năm kể từ phần 1, Doctor Strange đã chính thức trở lại với MCU với cuộc du hành Đa vũ trụ đáng trông chờ trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Không chỉ có sự góp mặt của Scarlet Witch mà lần này, fan Marvel sẽ đón nhận một nhân vật mới - cô bé America Chavez (được thể hiện bởi sao nhí Xochitl Gomez). Thế nhưng những đánh giá gần đây về nhân vật mới này có vẻ không quá tích cực.

America Chavez là bạn đồng hành của Doctor Strange lần này

Xochitl Gomez tham gia Doctor Strange in the Multiverse of Madness với vai America Chavez - đứa trẻ mang khả năng du hành xuyên qua các vũ trụ. Chính vì năng lực to lớn này mà ban đầu, nhân vật nhí của Doctor Strange 2 đã nhận về nhiều lời chê bai vì như "mâm cơm dọn sẵn", và thực tế cho thấy những tranh cãi này vẫn còn tồn tại khi phim ra mắt. Một số trang phê bình còn ví America Chavez là "MacGuffin của Doctor Strange 2", tức một nhân vật có thể quan trọng với cốt truyện của phim, nhưng bản thân nó khá dư thừa và thiếu tầm quan trọng.



Năng lực của America Chavez trong Doctor Strange 2 bị cho là "dọn sẵn", "buff quá lố"

Ngoài ra, sao nhí Xochitl Gomez còn đối mặt với nhiều vấn đề và áp lực hơn bên ngoài bộ phim Doctor Strange 2. Chia sẻ với tờ The Independent, Gomez cho biết em cảm thấy khá điên rồ khi được Marvel giao cho vai America Chavez, song cũng nhận thấy nhiều sự chỉ trích xung quanh bản thân mình. "Nhưng không sao cả đâu!", Gomez khẳng định.

Sao nhí Doctor Strange 2 cố gắng phớt lờ những bình luận tiêu cực của khán giả

Nguồn cơn cho những bình luận tiêu cực hướng đến sao nhí Doctor Strange 2 được cho là đến từ việc cô bé ủng hộ quyết định giữ nguyên một cảnh LGBTQ+ trong phim thay vì cắt đi để được chiếu ở một số nước. Biết được những gì Gomez đang trải qua, ngôi sao Benedict Wong (thủ vai Phù thủy Tối thượng Wong trong phim) đã lập tức bênh vực, chỉ trích những ai nhắm vào cô bé "nên cảm thấy xấu hổ với bản thân mình".

Wong cho biết thêm: "Chúng ta hãy dành cho nhau sự tốt đẹp. Hãy tận hưởng sự đa dạng mà tất cả chúng ta đang đại diện. Thật buồn khi fan của những nước đó sẽ không được xem bộ phim, nhưng tất cả những gì chúng tôi đang làm đó là lan tỏa sự đa dạng, là tiếng nói của những ai không thể lên tiếng".

"Phù thủy" Wong lên tiếng bảo vệ bạn diễn

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp kể từ ngày 6/5/2022 tại Việt Nam.

