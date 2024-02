Đẳng cấp sinh viên mỹ thuật: Bị cảnh sát phạt nhầm, thanh niên vẽ tranh để thắng kiện vẻ vang

Cách đây vài ngày, một sinh viên họ Triệu đến từ Trường Xuân, Trung Quốc đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Anh đã mặc một chiếc áo khoác ngoài khi đang lái xe, dây an toàn bị quần áo che mất nên bị camera vi phạm phán đoán nhầm là "không thắt dây an toàn."

Sau vài ngày, khi phiếu phạt vi phạm luật giao thông bị gửi đến tận nhà, anh Triệu rất bất ngờ và bất bình. Với tư cách là một sinh viên trường mĩ thuật, thanh niên không thể chịu thua và có màn "phản đòn" với cảnh sát khiến cư dân mạng "đã mắt".

Thanh niên bị bắt phạt vi phạm giao thông nhầm vì nghi anh chàng không thắt dây an toàn

Anh Triệu đã quyết định kháng cáo xin hủy bỏ hình phạt. Nhưng vì rất khó giải thích rõ ràng sự việc bằng lời nên anh đã vẽ tay một "bức tranh chi tiết" về chiếc xe mình đang lái lúc đó, đồng thời nhấn mạnh vị trí của dây an toàn trên vai. Bức tranh còn kèm theo dòng chữ giải thích: Nếu dây an toàn không được thắt chặt thì đã không có đoạn màu đen trồi ra như vậy. Phần màu đen dưới cổ áo anh chính là dây an toàn, vì đang mặc áo khoác ngoài nên dây an toàn bị khuất đi mà thôi.

Bức tranh anh Triệu vẽ để "kháng án"

Cuối cùng, hành vi vi phạm này đã được kháng cáo thành công vào ngày 10/2 và hình phạt vi phạm của anh Triệu được thu hồi. Sinh viên Triệu nói đùa: "Sau khi học nghệ thuật nhiều năm, cuối cùng tôi cũng ứng dụng được".

Liên quan đến câu chuyện này, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận hài hước:

- Tầm quan trọng của việc học là đây.

- Không mất công ăn học, với cái đơn "kháng án" xịn thế này chắc bên giao thông vừa câm nín vừa phục.

- Quan trọng là người ta không vi phạm thật nên mới kháng cáo thành công. Nên là mọi người ra đường nhớ tuân thủ luật lệ giao thông nha.

- Sinh viên mỹ thuật có khác.

Nguồn: Sohu