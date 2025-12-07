Dàn xe đón dâu hàng chục tỷ trong lễ cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai

Sự kiện được xem là một trong những lễ cưới đáng chú ý trong năm. Là gia đình nổi tiếng, từng quen với việc giữ kín đời sống riêng tư, hình ảnh bên trong buổi lễ hầu như không được lan truyền. Dù vậy, đoàn siêu xe mà chú rể đến từ Dubai sử dụng để rước cô dâu Tiên Nguyễn đã đủ để tạo điểm nhấn. Tiệc cưới có khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân và nhiều gương mặt quen thuộc trong giới giải trí.

Đoàn xe rước dâu trị giá hàng chục tỷ đồng xuất hiện từ sớm, dẫn đầu bằng mẫu Rolls-Royce Ghost màu đen trang trí hoa tông sang trọng. Đây là dòng xe siêu sang vốn được nhiều doanh nhân trong nước ưa chuộng nhờ thiết kế uy lực và mức giá thấp hơn Phantom nhưng vẫn mang trọn dấu ấn của thương hiệu Anh quốc. Thị trường Việt Nam hiện đã có hàng chục chiếc Ghost được đưa về.

Rolls-Royce Ghost Series II được xem là một trong những mẫu sedan siêu sang nổi bật nhất hiện nay

Nội thất được hoàn thiện thủ công với da cao cấp, gỗ veneer và trần Starlight Headliner mô phỏng hàng trăm điểm sao li ti.

Xe sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6.75L, công suất khoảng 563 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và dẫn động bốn bánh, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5 giây

Khoang xe có đầy đủ tiện nghi cao cấp như ghế massage chỉnh điện, tủ lạnh mini, màn hình giải trí, cùng hệ thống âm thanh Bespoke 18 loa công suất lớn. Kết hợp cùng các công nghệ hiện đại như camera 360 độ, radar hỗ trợ lái và tính năng Night Vision, Ghost Series II mang đến trải nghiệm sang trọng

Tại Việt Nam, mẫu Rolls-Royce Ghost mới nhất là Series II ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 04/2025, với ra 3 phiên bản. Trong đó, bản thường Ghost Series II có giá 34,9 tỷ đồng, phiên bản Ghost Extended Series II (trục cơ sở kéo dài) có giá 38,9 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất Black Badge Ghost Series II có giá 40,59 tỷ đồng.

Trong đoàn xe còn có các mẫu thuộc dòng Rolls-Royce, Maybach, Bentley và Peugeot 5008, tạo nên khung cảnh nổi bật trên đường.

Chú rể Justin Cohen, thế hệ 8x, sống tại Dubai và làm việc trong ngành quảng cáo, hiện hoạt động tại Việt Nam. Anh quen biết nhiều nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt và từng xuất hiện tại các sự kiện cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di. Cặp đôi đã gắn bó nhiều năm nhưng luôn kín tiếng trước công chúng.

Cô dâu Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên đầy đủ Nguyễn Thảo Tiên, là con gái đầu của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Tiên được biết đến với phong cách thời trang xa xỉ, thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris và London. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London và lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không, cô hiện điều hành một công ty phân phối thời trang cao cấp.