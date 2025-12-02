Dân tình xây xẩm mặt mày vì bảng sao kê tiền học của một bà mẹ, nhất là một khoản "bất thường": Đọc xong "khó chịu vô cùng"

Mới đây, bảng chi phí sinh hoạt hằng tháng của một bà mẹ bất ngờ gây bão mạng xã hội. Điều khiến dân tình nổi “sóng gió” không phải tiền ăn, tiền điện hay những khoản chi vặt… mà chính là “núi tiền” dành cho việc học của hai con kèm theo số lượng môn học dày đặc.

Người mẹ chia sẻ, gia đình chị có ba con: Bé lớn học tư thục, học phí đóng cả năm. Bé thứ hai 5 tuổi học công lập. Bé út còn rất nhỏ.

Gia đình hiện trả 58 triệu đồng/tháng tiền gốc, lãi ngân hàng, khiến tổng thu nhập hai vợ chồng gần như “vừa đủ thở”, không dư một khoản nào để tiết kiệm. Chị băn khoăn lên mạng xin lời khuyên: “Nên cắt bớt khoản nào để có chút tiền phòng khi cần?”.

Tuy nhiên, nhìn vào khoản đầu tư cho các con, nhiều người cho rằng, mục tiêu này quá khó.

Họ nhanh chóng “nhẩm tính” và nhận ra con số thực tế có thể còn lớn hơn bảng kê. Nếu cộng thêm cả khoản học phí trường tư của bé lớn, vốn dao động 10-20 triệu đồng/tháng thì tổng chi phí học hành mỗi tháng của gia đình này có thể vọt lên vài chục triệu đồng, chưa kể tiền ăn, tiền xe hay các lớp năng khiếu.

Bảng kê gây chú ý

Chưa tính tiền học trường tư đã thấy… chóng mặt

Nhiều người tính sơ sơ lượng môn học cũng đã thấy chóng mặt: Bé lớn lớp 4: toán thêm, văn thêm, bóng rổ, ngoại khóa, đàn… Bé 5 tuổi: toán tư duy, tiếng Anh, múa, học công lập buổi sáng…

Trong đó, có một môn học “bất thường”: Gymkid 1,2 triệu/tháng, nhiều người không hiểu đây là gì. Một số bình luận thẳng thắn: “Gymkid là cái gì vậy? Trẻ lớp 4 cần tập gym ạ?”.

Thực tế, Gymkid là lớp vận động cơ bản dành cho trẻ nhỏ, gồm chạy nhảy, thăng bằng, bật nhún, phối hợp tay - chân… nhằm phát triển thể chất. Đây không phải “gym người lớn”, mà là dạng lớp vận động như mô hình quốc tế. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng: bé đã học bóng rổ, múa, và hoạt động ở trường khá đầy đủ, thì Gymkid là khoản “không cần thiết trong giai đoạn này”.

Chính sự “chồng chéo” các môn vận động, cộng với số lượng môn học thêm dày đặc khiến nhiều người cho rằng bố mẹ đang “quá tải” lịch học của con.

Bên dưới bài viết, rất nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại:

Nhiều người cho rằng trẻ mẫu giáo và tiểu học không cần học quá nhiều môn, đặc biệt là các môn “rèn trước chương trình” như toán tư duy hay tiếng Anh tốc độ cao. Một số ý kiến phân tích, nếu lịch học thêm chiếm hết buổi chiều tối, trẻ sẽ không còn thời gian chơi tự do, sáng tạo, vận động ngoài trời, hoặc chỉ đơn giản là… được rảnh rỗi.

Cũng có người cho rằng môn văn lớp 4 hoàn toàn có thể tự rèn bằng cách đọc sách, không nhất thiết phải đóng phí hằng tháng. Trong khi môn toán tư duy cho trẻ 5 tuổi được đánh giá là “không phải ưu tiên”, vì quá sớm và không tạo nhiều khác biệt nếu chương trình tiểu học sau đó không đồng bộ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực: “Đây là đầu tư hợp lý, miễn là phù hợp với gia đình”. Một số phụ huynh cho rằng những môn như múa, đàn, bóng rổ, ngoại khóa… đều là môn năng khiếu, không phải áp lực, chủ yếu giúp con phát triển toàn diện, rèn kỹ năng mềm và tạo niềm vui. Với nhiều gia đình khá giả, việc cho con trải nghiệm nhiều bộ môn là lựa chọn phù hợp, không thể đánh giá theo tiêu chuẩn chung.

Có người còn chia sẻ: “Nhà mình ở quê không có điều kiện cho con học thêm nhiều thứ như thế này. Thấy bạn ấy đầu tư cho con vậy là tốt. Mỗi nhà một cảnh".

Nhiều người đọc xong bảo “hết dám đẻ”, nhưng sự thật là… mỗi gia đình một lựa chọn. Đúng là bảng chi tiêu khiến nhiều người “thở không ra hơi”, nhưng cũng phải thừa nhận:

Không phải cứ đầu tư thật nhiều tiền là con giỏi hơn người khác. Trẻ cần nhất là sự cân bằng, không phải lịch học kín mít từ thứ hai đến chủ nhật. Có trẻ hợp học năng khiếu, có trẻ hợp vận động, có trẻ lại chỉ cần thời gian chơi để phát triển ngôn ngữ , cảm xúc. Liệu cơm gắp mắm. Ưu tiên sự phù hợp, không phải sự hoành tráng.

Chi tiêu cho con là chuyện không ai giống ai; quan trọng là gia đình tìm được nhịp sống phù hợp, con thoải mái, bố mẹ không kiệt sức, và tài chính không vượt quá khả năng.

Dù tranh cãi thế nào, câu hỏi cuối cùng vẫn là: Con có đang vui và khỏe không?

Giữa vô số tranh luận, nhiều người đồng ý ở một điểm: Hãy hỏi chính các con.

Con có vui khi đi học múa không?

Con có thấy mệt khi học toán tư duy?

Cuối tuần con muốn đi ngoại khóa hay muốn ở nhà chơi lego?

Rất nhiều trẻ đang học 6-7 môn/tuần nhưng không hề thích, chỉ đi cho “bằng bạn bằng bè”. Ngược lại, có trẻ lại thật sự thích múa, thích thể thao, học nhiều cũng thấy vui và hào hứng.

Nếu phụ huynh lắng nghe, trẻ sẽ tự nói môn nào nên giữ, môn nào nên cắt.

Cuối cùng, phần đông đều thống nhất một điều: giáo dục là hành trình dài hơi, không phải cuộc đua xem ai học nhiều hơn hay tốn tiền hơn. Đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh, được tôn trọng và được phát triển đúng nhịp độ mới là “món đầu tư đáng giá” nhất của cha mẹ.