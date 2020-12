Dân tình phát sốt vì mái tóc Pucca cực đáng yêu của Taeyeon (SNSD) trong livestream comeback, dò lại tuổi thật mà choáng

Giữa một rừng mỹ nhân trong Kpop, Taeyeon (SNSD) vẫn luôn là một trong những cái tên khiến cư dân mạng bất ngờ mỗi khi comeback vì vẻ ngoài trẻ trung, "hack tuổi" đỉnh cao. Dường như, thời gian chẳng hề ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cô nàng trưởng nhóm SNSD.



Mới đây, trong livestream quảng bá bài hát mới What Do I Call You, Taeyeon lại lần nữa khiến fan mê mẩn vì vẻ ngoài trẻ trung trong tóc mái Pucca. Kiểu tóc dễ thương kết hợp với khuôn mặt hack tuổi, mỹ nhân nhà SM khiến nhiều người lầm tưởng là tân binh mới debut. Nếu không nói, chắc nhiều người sẽ nghĩ trưởng nhóm SNSD mới chỉ 20 tuổi chứ không phải đã đầu 3.

Nhan sắc trẻ trung của taeyeon trong livestream mới đây gây xôn xao khắp các diễn đàn

Mặc dù đã bước sang tuổi 31 nhưng nhan sắc của Taeyeon hiện tại so với 13 năm trước không có nhiều khác biệt. Nhiều người phải công nhận rằng nữ ca sĩ càng xinh đẹp, quyến rũ hơn. Kể cả khi đứng cạnh các hậu bối trẻ hơn, trưởng nhóm SNSD cũng không hề kém cạnh.

Dù đã bước sang tuổi 31 nhưng trưởng nhóm SNSD vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung

So với thời mới debut, khuôn mặt Taeyeon gần như không hề thay đổi gì

Đứng cạnh đàn em kém tuổi nhưng Taeyeon vẫn không hề bị lép vế

Một số bình luận của cư dân mạng: - Xinh quá đi mất. - Thật sự xinh đẹp. - Có vẻ như Taeyeon không già đi chút nào nhỉ. - Làm sao cô ấy có thể đẹp đến như thế? - Mình thì già đi mỗi ngày nhưng thời gian đã bỏ quên Taeyeon. - Taeyeon cứ như yêu tinh "hack tuổi" ấy nhỉ? - Không nói chắc không ai nghĩ Taeyeon đã đầu 3 rồi.

Nguồn: Storykpop