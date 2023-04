Dân tình bất ngờ vì đến "tiểu tam" cũng đẹp ăn đứt "nàng tiên cá da màu" Disney, còn mỉa mai phim ủng hộ kẻ ác sống thảnh thơi?

Sau những hình ảnh mới nhất về bối cảnh và nhân vật, Disney tiếp tục mang đến cho khán giả quyển sách ảnh mới của phim The Little Mermaid - Nàng Tiên Cá 2023. Dù có dàn nhân vật gây tranh cãi nhưng Nàng Tiên Cá vẫn có những điểm sáng nổi bật, được khán giả đông đảo ủng hộ. Một trong số đó chính là nhan sắc và tạo hình của nhân vật Vanessa - phiên bản người của phản diện bạch tuộc Ursula. Trong dự án người đóng của Disney lần này, Vanessa sẽ do nữ diễn viên Jessica Alexander thể hiện.



Nàng tiên cá tiếp tục bị lu mờ bởi nhan sắc của "kẻ thù".

Trong bức ảnh "nhá hàng" nhân vật, Vanessa khiến cư dân mạng thích thú bởi nhan sắc vô cùng sáng chói, trong không khác gì nữ thần. Bức ảnh chất lượng thấp nhưng rõ ràng là nhan sắc của Jessica Alexander là chất lượng cao, thậm chí được cho là "lấn át" toàn tập nữ chính Halle Bailey. Có khán giả còn đùa rằng có lẽ Disney đang âm mưu "lăng-xê" các nhân vật phản diện khi về tạo hình, khí chất thì Ursula và Vanessa đều rõ ràng vượt mặt nàng tiên cá Ariel.

Chỉ với một bức ảnh, phản diện của Nàng tiên cá đã trở thành "cơn sốt".

Khán giả Việt bình luận: - Sao không để chị này đóng vai Ariel? - Tui nghi nữ chính phim này là phản diện mới đúng, Disney đang âm mưu đẩy phản diện lên thôi. Nhìn Maleficent mà xem! - Kẻ ác này sống thảnh thơi tui cũng chịu... - Anh chị em hãy theo phe phản diện cùng tôi. - Lần đầu tiên thấy vai phản diện có vibe của tiên nữ, thánh thần như vậy.

Trong bản hoạt hình năm 1989, Vanessa là nhân vật gây ra biết bao "sóng gió" cho chuyện tình của nàng tiên cá Ariel và hoàng tử Eric. Sau khi có được giọng hát của Ariel, Vanessa dùng nó để mê hoặc hoàng tử, trở thành vị hôn thê của chàng và khiến trái tim Ariel tan nát.

Dù có thân phận "tiểu tam" ác nhân, tâm cơ nhưng Vanessa được nhiều khán giả năm đó yêu thích nhờ ngoại hình xinh đẹp, được xem là "tấm gương soi" của chính Ariel (chỉ khác mỗi màu tóc). Giờ đây trong bản phim người đóng, Vanessa được xây dựng với vẻ ngoài khác hoàn toàn Ariel, song vẫn mang tính cách ác độc ẩn đằng sau ngoại hình thu hút, gợi cảm chuẩn mỹ nhân.

Vanessa - nữ phụ tâm cơ nhưng xinh đẹp trong phim.

Sinh năm 1999, Jessica Alexander là nữ diễn viên trẻ đang được săn đón tại Hollywood. Cô nàng vừa diễn xuất, vừa làm người mẫu và chỉ mới tham gia một số dự án nhỏ như A Banquet, Get Even... trước khi góp mặt trong Nàng Tiên Cá. Sao nữ Anh Quốc gây chú ý nhờ nhan sắc gợi nhớ nhiều đến các "bóng hồng" thập niên 90, cùng với đó là lối ăn mặc trưởng thành, quyến rũ và từng "gây sốt" MXH với đồng phục nữ sinh tươi trẻ.

Nhan sắc trên phim và ngoài đời của Jessica Alexander.

