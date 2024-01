Dàn sao SpaceSpeakers “khuấy đảo” sự kiện âm nhạc đầu tiên diễn ra lúc 5 giờ sáng

5AM - Sự kiện âm nhạc lúc 5 giờ sáng

Sẽ thế nào nếu ngày mới của bạn bắt đầu bằng cách tập thể thao và thưởng thức âm nhạc sống động từ sân khấu của SlimV, Binz, Rhymastic, SOOBIN, GONZO, 16 Typh, NOMOVODKA, OSAD và Pháo?

Đó chính là trải nghiệm cảm xúc khó quên của 1.000 khán giả tại sự kiện âm nhạc 5AM ngày 20/1 vừa qua. Sự kiện diễn ra trong 4 giờ đồng hồ được Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group phối hợp tổ chức cùng Vietcetera. 5AM là sự kết hợp hòa quyện giữa âm nhạc và thể thao. Sự kiện bắt đầu với 2 hoạt động thể chất là chạy bộ và yoga, để người tham dự tự do lựa chọn. Tiếp theo đó, khán giả thăng hoa cảm xúc cực "chill" cùng ban nhạc sống và các dàn nghệ sĩ tài năng nhà SpaceSpeakers.

Bài tập yoga bắt đầu từ khi Mặt Trời còn chưa mọc. Ảnh: 5AM

Khán giả sẵn sàng cho cung đường chạy bộ đón bình minh. Ảnh: 5AM

Khung giờ sáng sớm của sự kiện dường như không phải rào cản đối với các khán giả của 5AM. Hàng trăm "vận động viên" hào hứng đón bình minh trên cung đường chạy 2km quanh công viên P2. Số còn lại trải nghiệm bộ môn yoga chào Mặt Trời với các hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Sau 1 giờ vận động, gần 1.000 khán giả của 5AM đã yên vị trước sân khấu chính để thưởng thức một "bữa tiệc" âm nhạc do producer Slim V chỉ đạo. Concert mở màn bằng những giai điệu dịu êm của dàn nhạc giao hưởng và nhóm nhạc NOMOVODKA, sau đó tăng dần sức nóng qua từng phần trình diễn. Wake up của rapper GONZO, Thức giấc của 16 Typh, Sunrise in the city từ SOOBIN hay Líu la líu lo của Rhymastic đều là những ca khúc rất duyên dáng để thưởng thức trong buổi bình minh.

Xuyên suốt concert còn là màn kết hợp thú vị của Binz - GONZO, SOOBIN - GONZO - Rhymastic hay những câu "mắng yêu" Pháo gửi đến OSAD trong Em chỉ im lặng.

Sân khấu hội tụ ban nhạc sống và các thành viên SpaceSpeakers. Ảnh: 5AM

Thời khắc bùng nổ nhất của nhạc hội nằm ở bài hát cuối cùng Nhanh lên nhé, ca khúc chủ đề của Vietnam Airlines, được sản xuất bởi SpaceSpeakers Group và thể hiện bởi toàn bộ nghệ sĩ SpaceSpeakers. Phần trình diễn đã khiến tất cả khán giả trong sự kiện phải đứng ngồi không yên và đồng thanh hát theo.

Từ mối duyên Nhanh lên nhé đến 5AM

Năm 2022, người yêu nhạc từng "bấm replay mỏi tay" khi Vietnam Airlines và SpaceSpeakers Group hợp tác ra mắt ca khúc Nhanh lên nhé truyền cảm hứng du lịch mạnh mẽ đến cộng đồng. Sự kiện âm nhạc 5AM chính là cú bắt tay tiếp theo, đánh dấu 3 năm hợp tác gắn bó của Vietnam Airlines và SpaceSpeakers Group. Sự kiện đã ghi nhận 1 triệu lượt tương tác trên các nền tảng MXH. Sức hút mãnh đến từ một ý tưởng chủ đạo đặc biệt và chiến dịch truyền thông sáng tạo của 5AM.

Các nghệ sĩ trình diễn ca khúc Nhanh lên nhé. Ảnh: 5AM

Về mặt concept, 5AM là sự kiện có phần ý tưởng “độc nhất vô nhị” khi tổ chức vào khung giờ sáng sớm, lại kết hợp với các hoạt động thể chất. Đây như một lời tuyên ngôn về thói quen dậy sớm và lối sống lành mạnh, cân bằng. Các ngôi sao SpaceSpeakers cũng có màn thay đổi 180 độ từ hình tượng "xập xình" nightlife sang giao diện tươi sáng, giai điệu tươi vui khiến khán giả thích thú.

"Đã lắm luôn! Vừa tập yoga xong đã được nghe nhạc và hát theo các anh. Mình sẽ giữ cảm giác lâng lâng này đến hết ngày." - khán giả Bích Ngọc hào hứng chia sẻ sau sự kiện.

Đóng góp cho thành công của 5AM không thể không kể tới một chiến dịch truyền thông bài bản và vô cùng sáng tạo. Những thông tin đầu tiên về sự kiện âm nhạc được tung ra ngay trước thềm năm mới 2024, cùng với đó là thử thách 21 ngày dậy sớm 5AM Challenge.

Thử thách 21 ngày tạo lập thói quen trong chiến dịch truyền thông của 5AM. Ảnh: 5AM

Xuyên suốt 21 ngày, cộng đồng 5AM cùng các nghệ sĩ SpaceSpeakers trở thành người bạn đồng hành, động viên khán giả dậy sớm, tận hưởng những sở thích như đọc sách, tự tay làm bữa sáng, viết nhật ký hay theo dõi livestream sáng sớm cùng host Thùy Minh. Chuỗi hoạt động đánh đúng vào tâm lý tò mò và mong muốn "lột xác" của tất cả mọi người khi bước vào năm mới.

Điểm kết thúc của 5AM lại mở ra một ngày tràn đầy năng lượng, và hơn thế nữa là một thái độ sống tích cực, sống lành mạnh, sống hết mình. Đây cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà Vietnam Airlines và SpaceSpeaker Group muốn gửi gắm đến tất cả khán giả trong dịp đầu năm 2024.