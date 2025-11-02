Dàn sao bóng đá phải thuê võ sĩ MMA bảo vệ khi băng đảng tội phạm coi khu nhà triệu phú là “Disneyland”

Ba ngôi làng trù phú Alderley Edge, Wilmslow và Prestbury từ lâu đã nổi tiếng là "thiên đường" của giới cầu thủ Ngoại hạng Anh - nơi những căn biệt thự xa hoa nối dài và siêu xe chen chúc trên đường. Thế nhưng, vùng được mệnh danh là "Tam giác vàng của Cheshire", nơi mỗi căn nhà có giá trung bình hơn 700.000 bảng Anh (hơn 24 tỷ đồng), đang dần đánh mất hào quang vốn có.

Người dân địa phương cho biết "Knightsbridge phương Bắc" đang chao đảo sau hàng loạt vụ cướp, phóng hỏa và tội phạm bạo lực. Nhiều cư dân giàu có đã chuyển đi, số khác thậm chí thuê cả võ sĩ MMA để bảo vệ gia đình và biệt thự của mình.

Những ngôi làng rợp bóng cây Alderley Edge, Wilmslow và Prestbury từ lâu đã gắn liền với các cầu thủ bóng đá Ngoại hạng Anh, những biệt thự rộng lớn và những chiếc xe thể thao kỳ lạ. Tuy nhiên, một loại tội phạm mới đang sống sung túc dọc theo những con phố rợp bóng cây của những ngôi làng giàu có

"Thiên đường cầu thủ" ngày nào giờ đầy bất an

Từ thập niên 1990, các ngôi sao bóng đá bắt đầu đổ về đây sinh sống. David và Victoria Beckham là một trong những cặp đôi nổi tiếng đầu tiên bị cánh paparazzi bám theo trên những con đường phủ bóng cây của khu vực.

Gần đây, vùng này còn thu hút thêm giới tỷ phú công nghệ và nhà đầu tư tiền số - những người lái McLaren đậu chồng lên vạch vàng để vào mua sinh tố hoặc đồ ăn thuần chay.

Thế nhưng không chỉ người giàu tìm đến "Tam giác vàng". Trong nhiều thập kỷ, tội phạm cũng bị hấp dẫn bởi những con đường riêng tư và cổng nhà kín mít nơi đây.

Những vụ án rúng động

Một nạn nhân điển hình là Christine Colbert, chủ cửa hàng thời trang Dress Cheshire. Cô từng hợp tác với tên lừa đảo Jack Watkin, kẻ sau đó chiếm đoạt tiền và hàng hóa của cô.

Khi nhận ra Watkin là tội phạm nguy hiểm, Christine đã báo cảnh sát và hắn bị bắt tại một quán rượu ở Cheshire. Không lâu sau, cửa hàng của cô bị đột nhập hai lần và suýt bị thiêu rụi khi ngôi nhà bên cạnh bị phóng hỏa.

Christine kể với Daily Mail: "Tôi biết Jack nhắm thẳng vào tôi và cửa hàng. Có cả một chuỗi sự việc xảy đến. Hắn đã lừa hàng trăm nghìn bảng. Tòa nói hắn tiêu hết 1,2 triệu bảng cho bản thân - nhưng số tiền đó từ đâu ra?"...

Tháng 3/2024. một tên trộm đội mũ trùm đầu lục soát tầng trên của Dress Cheshire, lấy đi hàng chục chiếc túi xách sang trọng

Tháng 8/2024, những kẻ đốt phá cho nổ tung một ngôi nhà giàu có

Tháng 6/2025, một băng trộm đột nhập vào cửa hàng và tẩu thoát qua đường hầm chúng đào từ trước

Nhà cầu thủ thành mục tiêu "ưa thích" của băng nhóm

Các ngôi sao sống trong "Tam giác vàng" trở thành con mồi hoàn hảo cho tội phạm. Tháng 7 vừa qua, Olivia Attwood bị trộm đột nhập vào nhà ở Cheshire khi cô đang làm việc tại Tây Ban Nha. Nữ MC đã khóc trong video trên Instagram, gọi những kẻ này là "đồ khốn".

Tháng 12/2023, nhà của Jack Grealish bị cướp khi anh đang thi đấu cho Manchester City, mất số trang sức và đồng hồ trị giá 1 triệu bảng.

Một chuyên gia an ninh tiết lộ: "Một CLB lớn có nhiều cầu thủ ở Cheshire đã tăng cường an ninh. Họ thuê hai cựu võ sĩ MMA - một người làm vệ sĩ, một người ở lại biệt thự khi cầu thủ đi thi đấu".

Ông cho biết các võ sĩ này "rất gan dạ, sẵn sàng đối đầu" nếu có chuyện xảy ra, thậm chí còn hộ tống cầu thủ đến hộp đêm để đảm bảo an toàn.

Ngôi biệt thự ở Cheshire của ngôi sao được Man City Jack Grealish đã bị trộm đột nhập và lấy đi số trang sức trị giá 1 triệu bảng Anh

Thomas Mee (trái), Vincent Ball (giữa) và John Barlow (phải), cả ba đến từ Liverpool, đã âm mưu đột nhập vào khu nhà giàu

Tội phạm coi khu nhà giàu là "Disneyland"

Chuyên gia này nói thêm: "Các băng nhóm từ Manchester và Liverpool xem Prestbury và Knutsford như Disneyland - nơi có vô số cơ hội. Họ chẳng sợ mấy bảo vệ mặc đồ giả cảnh sát, chỉ cần vào nhanh, lấy đồ rồi chuồn. Sau khi chia chác, mỗi tên cũng chỉ còn vài nghìn bảng".

Một ví dụ điển hình là Thomas Mee, kẻ từng đột nhập hàng loạt biệt thự trong khu vực. Mee bị bắt sau vụ đột nhập thất bại vào nhà Steve Dale - chủ CLB Bury FC. Khi cảnh sát khám xét căn hộ của hắn ở trung tâm Liverpool, họ tìm thấy 125.000 bảng tiền mặt.

Nhà của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Bury, Steve Dale, từng là mục tiêu của băng đảng

Trong lúc bỏ chạy, hắn và đồng phạm đánh rơi loạt đồng hồ trị giá nửa triệu bảng, chỉ mang theo được… một tờ 10 bảng. Từng có lúc, hắn còn nhắm tới nhà của Raheem Sterling. Một lần khác, hắn bị ngã khỏi thang, rơi xuống vườn nhà hàng xóm và "đau mông ê ẩm".

Bên ngoài, Tam giác vàng Cheshire vẫn lung linh với siêu xe, thời trang và hào quang của giới thượng lưu. Nhưng bên trong, nỗi sợ hãi và bất an đang lớn dần, khi vùng đất "trong mơ" của giới cầu thủ nay trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm có tổ chức.