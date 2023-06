Dàn nữ chính siêu "ngầu" trên màn ảnh Hàn 2023: Song Hye Kyo và ai nữa?

Kể từ đầu năm 2023 cho đến nay, khán giả đã được thưởng thức không ít những bộ phim hay. Trong số đó, có những tác phẩm sở hữu nhân vật nữ chính cực kỳ "ngầu". Dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất.

Moon Dong Eun - Vinh quang trong thù hận (The glory)

Đầu tiên, cần phải nhắc tới Moon Dong Eun của Vinh quang trong thù hận. Trong phim, Moon Dong Eun có một quá khứ bi thảm khi bị một nhóm học sinh nhà giàu liên tục tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Đáng nói hơn, từ thầy cô, bạn bè cho đến cả người mẹ ruột, chẳng một ai đứng ra bảo vệ cô. Trong cơn tuyệt vọng, thậm chí có lúc Moon Dong Eun từng định tự tử.

Song Hye Kyo nhận được rất nhiều lời khen khi vào vai Moon Dong Eun.

Nhiều năm sau, nhóm bắt nạt ai cũng có cuộc sống của riêng mình và những kẻ "đầu sỏ" đều đang tận hưởng cuộc sống. Mọi thứ tưởng như đã trôi vào dĩ vãng nhưng không, Moon Dong Eun đã trở lại và lên một kế hoạch tinh vi, tàn nhẫn để bắt tất cả những kẻ từng sử dụng bạo lực học đường đối với mình phải trả giá xứng đáng.

Xem phim, điều mà khán giả luôn cảm nhận được ở Moon Dong Eun là nỗi đau khổ dằn vặt cùng ý chí trả thù như ngọn lửa luôn cháy âm ỉ. Cô có sự lạnh lùng, quyết đoán và không để điều gì ảnh hưởng tới kế hoạch của mình.

Vai Moon Dong Eun giúp Song Hye Kyo trở thành Ảnh hậu tại Baeksang 2023.

Đây là một nhân vật rất hay và nó được thể hiện bởi ngôi sao nổi tiếng Song Hye Kyo. Nhờ vai Moon Dong Eun, Song Hye Kyo được hàng triệu khán giả trên toàn thế giới khen ngợi. Không chỉ vậy, đây cũng là vai diễn giúp cô thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất hạng mục truyền hình tại Baeksang 2023.

Go Ah In - Tham vọng (Agency)

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Go Ah In, nữ chính của bộ phim Tham vọng . Nhân vật này do diễn viên nổi tiếng Lee Bo Young đảm nhận.

Lee Bo Young chưa bao giờ là cái tên gắn liền với hình tượng mềm yếu trên màn ảnh và trong Tham vọng cũng thế. Nhân vật Go Ah In bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Vì hoàn cảnh như vậy, cô đã làm việc như một cỗ máy trong gần 20 năm trời để có được sự nghiệp thành công. Từ vị trí của một nhân viên viết nội dung quảng cáo, Go Ah In đã trở thành Giám đốc sáng tạo tại một tập đoàn lớn.

Tạo hình và thần thái "đỉnh" của Lee Bo Young trong Tham vọng.

Dẫu vậy, ngày cô ngồi lên chiếc ghế này cũng là lúc một "cuộc chiến" mới nổ ra. Cấp trên của Go Ah In muốn biến cô thành một giám đốc bù nhìn. Để tự bảo vệ bản thân, cô không chỉ phải ứng đối với những mưu kế của hắn mà còn phải chứng tỏ thực lực của mình với cấp dưới.

Nhìn chung, Go Ah In là hình mẫu nhân vật "nữ cường" chốn công sở. Nếu yêu thích dạng nhân vật này, Tham vọng là bộ phim mà bạn không nên bỏ lỡ.

Lee Ro Um - Cú lừa nên duyên (Delightfully deceitful)

Tiếp theo, không thể không nhắc tới Lee Ro Um của Cú lừa nên duyên . Nhân vật này được mô tả là người có gương mặt tươi sáng với đôi mắt tao nhã và khuôn miệng đẹp như điêu khắc. Thế nhưng đằng sau đó là một trái tim lạnh lùng, vô cảm bởi Lee Ro Um mắc chứng thái nhân cách. Không chỉ vậy, từ nhỏ cô đã được một tổ chức tên "Mắt Đỏ" dạy rằng phải chọn hiệu quả thay vì cảm xúc, lờ đi những thứ không đem lại lợi ích và coi tất cả mọi người đều là công cụ.

Chun Woo Hee với vai Lee Ro Um trong Cú lừa nên duyên.

Vai Lee Ro Um được đảm nhận bởi ngôi sao nổi tiếng Chun Woo Hee, người từng lên ngôi Thị hậu tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2014. Không chỉ vậy, cô còn từng ẵm giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang 2015.

Hwang Do Hee - Phong hậu (Queenmaker)

Nhân vật cuối cùng trong danh sách là Hwang Do Hee của Phong hậu do nữ minh tinh gạo cội Kim Hee Ae thủ vai. Hwang Do Hee là tổng giám đốc nhóm lập kế hoạch chiến lược tại Tập đoàn Eunsung, một công ty tài phiệt vô cùng hùng mạnh. Cô rất giỏi trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Bằng con mắt nhìn người sắc bén, Hwang Do Hee luôn giúp công ty tối thiểu hóa mọi rủi ro nên cô rất được lòng giới chủ.

Kim Hee Ae trong phim Phong hậu.

Trong phim, có một cái tên luôn đối đầu với Tập đoàn Eunsung, đó là Oh Seung Sook. Cô là một luật sư nhân quyền luôn đứng về phía những người yếu thế. Ban đầu, Hwang Do Hee và Oh Seung Sook ở thế đối đầu nhau. Tuy nhiên về sau, họ lại ở chung một chiến tuyến. Hwang Do Hee nhận ra tiềm năng lớn của Oh Seung Sook trong việc thu hút thiện cảm từ công chúng, vì thế cô đã thuyết phục Oh Seung Sook tham gia tranh cử cho chức thị trưởng Seoul.