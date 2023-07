Dàn nghệ sĩ khách mời đổ bộ Vietbeauty Cosmobeaute Vietnam 2023

Triển lãm ghi nhận hơn 1000 thương hiệu làm đẹp được trưng bày hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm và kết nối tuyệt vời cho cộng đồng ngành làm đẹp Việt Nam. Với diện tích tổng cộng lên đến 10.000m2, sự kiện hứa hẹn thu hút hơn 8.000 khách tham quan là các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, spa & Thẩm mỹ viện, Nail & Hair Salon cùng các chuyên gia, bác sĩ, chuyên viên ngành làm đẹp mỹ phẩm.



Gian hàng tại triển lãm

Trải nghiệm & Kết nối: Triển lãm Vietbeauty × Cosmobeaute 2023 không chỉ là một cơ hội để trải nghiệm những sản phẩm và dịch vụ làm đẹp hàng đầu, mà còn là nơi tuyệt vời để kết nối và thăm khám các nguồn hàng mới trong ngành mỹ phẩm và làm đẹp. Các lĩnh vực chính bao gồm Thẩm mỹ & Da liễu, Làm đẹp & Mỹ phẩm, Tóc & móng, Thảo dược & Sức khỏe, Gia công OEM/ODM, Sản xuất bao bì đóng gói và sản xuất theo hợp đồng, Spa & Sức khỏe. Sự hiện diện của các chuyên gia và nhà trưng bày từ các quốc gia như Singapore, Thailand, Korea, France, India, Italy, Australia, Japan, USA, Indonesia, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tạo ra một môi trường đa dạng và đầy cơ hội hợp tác.

Sự trở lại của Call me Duy

Năm nay, một cái tên nổi bật đã từng tham gia Vietbeauty × Cosmobeaute 2022 - Call me Duy sẽ quay trở lại để trãi nghiệm thực tế triển lãm thương mại lớn và lâu đời tại Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 năm 2023. Call me Duy được đánh giá cao về khả năng phân tích thành phần sản phẩm mỹ phẩm như một chuyên gia thực thụ trong các video review trên kênh YouTube của mình. Sự xuất hiện của Call me Duy tại triển lãm thương mại chuyên ngành làm đẹp như Vietbeauty và Cosmobeaute Vietnam cũng sẽ mang đến cho khách tham quan và các nhà trưng bày một góc nhìn khá thú vị về sự kiện lần này so với sự kiện mà Duy đã tham gia trong năm trước.

Không chỉ là một sự kiện triển lãm đơn thuần, Vietbeauty × Cosmobeaute 2023 còn là nơi hội tụ của rất nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những có hội tuyệt vời để tham khảo và tìm kiếm nguồn hàng mới trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp. Khách tham quan sẽ được trải nghiệm những xu hướng mới nhất và chia sẻ kiến thức với các chuyên gia hàng đầu thông qua các chương trình hội thảo khoa học chuyên môn cao.

Ngoài ra, ngày 28 tháng 7 năm nay chương trình còn có sự tham dự của dàn khách mời đình đám gồm các ca sỹ, diễn viên như Lê Hoàng (The Men), Việt Huê, Trương Thế Vinh, Hải Băng, Thanh Trúc… với sự hỗ trợ của đối tác triển lãm Công ty TNHH Thương Mại 5H nhà phân phối Dược mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp Hàn Quốc đạt chuẩn xanh EWG dành cho nam và nữ mang thương hiệu g.O và RENI.

Vietbeauty & Cosmobeaute Vietnam là một trong những triển lãm thương mại lớn trong khu vực về ngành làm đẹp

Vietbeauty & Cosmobeaute Vietnam 2023 mang sứ mệnh làm cầu nối, kết nối giao thương cho các doanh nghiệp, nhãn hàng ngành làm đẹp quốc tế và nội địa kết nối với Doanh nghiệp phân phối, sản xuất, spa và thẩm mỹ viện…trong ngành.



Triển lãm kỳ vọng mang đến nhiều thông tin thị trường với các chương trình hội thảo khoa học chuyên đề:

• Thực trạng ngành sản xuất mỹ phẩm việt nam và các công nghệ, chính sách, chiến lược phát triển trong thời gian tới.

• Đột phá trong ứng dụng công nghệ thẩm mỹ và phẫu thuật (chỉ dành cho bác sĩ).

• Bí quyết marketing trong ngành bán lẻ mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam.

Chương trình được sự hỗ trợ của các đối tác Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP. Hồ Chí Minh; Hiệp Hội Tinh dầu, Hương liệu; Mỹ phẩm Việt Nam, Unilever Việt Nam; chuỗi bán lẻ MEDiCARE; Euromonitor Singapore; Hiệp hội Mỹ Phẩm, Sản phẩm Chăm sóc Cá nhân và Nước hoa Singapore; Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo sản xuất mỹ phẩm Grandpa's Garden; Haravan...

Vietbeauty & Cosmobeaute Vietnam được tổ chức bởi Informa Markets - đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức triển lãm thương mại quốc tế, với lịch sử lâu đời tại Anh quốc. Năm nay, triển lãm dự kiến thu hút trên 400 nhà trưng bày đến từ 25+ quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 1000+ thương hiệu làm đẹp, tập trung trên tổng diện tích lên đến 10,000m2. Trong năm nay, chương trình sẽ thu hút 8,000+ khách tham quan và mang đến cho cộng đồng ngành làm đẹp nước ta những trải nghiệm có tính ứng dụng và cập nhật nhất.

Thông tin chi tiết về triển lãm:

Triển lãm Vietbeauty & Cosmobeaute Vietnam 2023

● Ngày: 27 - 29/07/2023



● Thời gian mở cửa: 9:00 - 17:00

● Địa điểm: Trung Tâm Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn - SECC, 799 Đ. Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

● Website: https://www.vietbeautyshow.com/

● Email: viet.beauty@informa.com

● Tel: +8428 36222588