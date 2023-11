Dàn mỹ nhân châu Á tỏa sáng trên màn ảnh K+

Hwang Jung Eum - Lee Yoo Bi (Cuộc Chiến Sinh Tồn): Cặp "mẹ con" xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, nhiều thủ đoạn



Trong bom tấn đề tài báo thù và xoáy sâu vào bản ác của con người - Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape Of The Seven) - Hwang Jung Eum "phá kén" khỏi chân dung nữ hoàng phim rom-com, để hóa thân Geum Ra Hee - người đàn bà tham vọng, tàn ác, sẵn sàng đẩy con ruột vào chỗ chết để đạt được danh tiếng và tiền bạc. Mỗi lần hiện diện, Hwang Jung Eum gây chú ý với vẻ nhuận sắc tuổi 38 và gây rúng động bởi cách lột tả cái ác tận cùng của nhân vật. Những ánh mắt long lên đầy lửa giận, những câu nói cay nghiệt như cứa vào tim hay cái tát tàn nhẫn đều được cô xử lý chân thật.

Hwang Jung Eum vào vai Geum Ra Hee, một nhà sản xuất phim mưu mô, thủ đoạn

Trong khi đó, nhân vật Han Mo Ne (Lee Yoo Bi đóng) được Ra Hee nhận làm con nuôi lại giống như phiên bản trẻ tuổi của cô, đổi trắng thay đen, đạp lên cuộc đời người khác để chạm tới danh vọng. Lee Yoo Bi xử lý mọi cảm xúc của nhân vật một cách điềm tĩnh nhưng thấu đáo, nữ diễn viên lột tả bản tính khôn ngoan, "ác quỷ đội lốt thiên thần". Người đẹp 9x biến chuyển nhịp nhàng muôn kiểu trạng thái của nhân vật, từ cao ngạo đến run sợ, cho thấy bên trong bản ác đâu đó có sự đáng thương của cô gái trẻ lớn lên trong nghèo khó.

Lee Yoo Bi đã tạo dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn Mo Ne "ác quỷ đội lốt thiên thần"

Hai người phụ nữ kẻ tám lạng, người nửa cân, không có thủ đoạn tàn độc nhất, chỉ ngày càng có những chiêu trò rợn người hơn. Thú vị ở chỗ, Ra Hee và Mo Ne càng "bài binh bố trận" để che giấu tội ác, làm màu bản thân, khán giả càng bị cuốn vào những hành động điên rồ của họ. Cuộc Chiến Sinh Tồn đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, lúc 21h30 trên VOD App K+ và 23h trên kênh K+CINE vào Thứ 6, 7 hàng tuần.

Keiko Kitagawa - Riho Yoshioka (Án Mạng Lúc Hoàng Hôn): Cặp "đạo diễn - biên kịch" tài sắc vẹn toàn

20 năm debut, "mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản" Keiko Kitagawa đánh dấu cột mốc đặc biệt bằng vai diễn xuất sắc trong series Án Mạng Lúc Hoàng Hôn (Sunset), nhập vai một nữ đạo diễn đau đáu ý tưởng làm phim từ một án mạng bí ẩn cách đây 15 năm.

Tạo hình của mỹ nhân đẹp nhất xứ Phù Tang - Keiko Kitagawa trong phim

Tương tự, Riho Yoshioka cũng lật mở quá khứ đau thương của vai diễn do cô đảm nhận. Chia sẻ về tác phẩm lần này, Yoshioka bày tỏ: "Tôi cảm thấy sự miêu tả ly kỳ mà cũng dịu dàng về cuộc gặp gỡ giữa Kaori, một đạo diễn phim đối mặt với quá khứ và Mahiro, một nhà biên kịch vẫn không thể đối mặt với hiện thực được xây dựng rất ấn tượng".

Trong câu chuyện phim, hai nữ chính đồng hành để thực hiện tác phẩm tâm huyết, qua đó vén mở nhiều bí ẩn còn bị bỏ ngỏ của vụ án năm xưa. Còn trên màn ảnh, hai người đẹp xứ Phù Tang kết hợp ăn ý, làm nên cuốn phim giàu tính nữ nhưng không thiếu chất kịch tính, lắt léo của thể loại trinh thám. Khán giả có thể theo dõi hành trình điều tra của cặp đôi "đạo diễn - biên kịch" tài sắc này trên VOD App K+.

Riho Yoshioka (trái) - Keiko Kitagawa (phải) kết hợp ăn ý

Cho Yi Hyun (Hôn Lễ Đại Chiến): "Bà mối" đáng yêu, ngọt ngào nhưng rất mạnh mẽ

Trong không khí ngọt ngào, hóm hỉnh của phim cổ trang Hôn Lễ Đại Chiến (The Matchmaker), Cho Yi Hyun thể hiện nhân vật Jung Soon Deok mang hai thân phận: nàng dâu góa bụa của gia đình phó tể tưởng và bà mối mát tay. Nữ diễn viên 24 tuổi thay đổi linh động tạo hình khi "biến hóa" giữa hai thân phận của nhân vật và khắc họa hình tượng người phụ nữ cấp tiến, mạnh mẽ và thông minh.

Cho Yi Hyun tiết lộ lúc nghe nói Hôn Lễ Đại Chiến là phim cổ trang, cô cảm thấy có gánh nặng. Nhưng sau khi đọc kịch bản, cô cảm nhận vai diễn Jung Soon Deok rất lôi cuốn, các nhân vật khác cũng đều đáng yêu và cốt truyện chắc chắn. Phim đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, lúc 21h trên kênh K+CINE và App K+ vào Thứ 2, 3 hàng tuần.

Cho Yi Hyun gây sốt bởi nhan sắc ngây thơ, làn da trắng không tì vết và đôi mắt một mí

Nếu Hwang Jung Eum và Lee Yoo Bi bị khán giả ghét cay ghét đắng vì sự ác độc không có điểm dừng trên màn ảnh thì Cho Yi Hyun và hai mỹ nhân xinh đẹp xứ Phù Tang Keiko Kitagawa và Riho Yoshioka đều biến hoá tinh tế đa dạng cảm xúc trong vai diễn có chiều sâu. Lứa tuổi, kinh nghiệm và phong cách mỗi người mỗi khác, nhưng trên màn ảnh K+, họ đều cống hiến những màn trình diễn ấn tượng, cuốn người xem vào câu chuyện phim không thể rời mắt.

