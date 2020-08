Dân mạng "nhỏ dãi" với món trứng cút ở Điên Thì Có Sao, có người chịu hết nổi phải lôi ra "ăn cùng" Seo Ye Ji cho đỡ thèm

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 0 / 0 Cũng đáng nể đấy chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không đem khoe kết quả này trên tường của bạn đi thôi! Like và share kết quả CHƠI LẠI

Hành trình Điên Thì Có Sao (hay It's Okay To Not Be Okay) đã chính thức khép lại vào ngày 9/8, qua đó các nhân vật của chúng ta đều có cái kết đẹp và hạnh phúc. Thế nhưng, khán giả vẫn cứ yêu thích phim và liên tục cày đi cày lại đến thuộc lòng, thậm chí để tâm đến những chi tiết nhỏ nhất.

Điên Thì Có Sao chính thức khép lại sau 18 tập. (Nguồn: tvN)

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải loạt ảnh và video ghi lại niềm yêu thích của mình dành cho món trứng cút kho tương sau khi xem Điên Thì Có Sao. Cụ thể, cô nàng này đã chú ý đến đĩa cháo và trứng kho mà Moon Sang Tae (Oh Jung Se) mang đến để dỗ dành cô em Ko Moon Young (Seo Ye Ji). Cảnh Sang Tae đút Moon Young ăn không chỉ khiến "khùng nữ" cảm động mà các fan khi xem cũng nức nở không thôi.

"Ngôi sao của Điên Thì Có Sao chính là món trứng cút kho tương! Hai mẹ con mình đã xem phim và để ý món trứng cút xuất hiện liên tục! Mẹ mình rất thích nên đã làm nó để vừa ăn vừa xem phim! Ngon lắm ấy! Giờ mới hiểu sao Moon Young thích nó đến thế! Mình có đọc vài commnet muốn xin công thức, mình đã hỏi mẹ và bà hứa sẽ viết nó ra vào ngày mai! Mọi người làm mẹ mình vui lắm đấy!" - Bạn fan chia sẻ. (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Một số hình ảnh và video của bạn fan vừa ăn món trứng "nhà làm" vừa xem Điên Thì Có Sao:

Vừa ăn vừa xem phim thì hết sẩy con bà bảy còn gì! (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Anh Sang Tae khỏi đút, em tự có mà ăn nha! (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Dĩ nhiên là nhà làm rồi! (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Đoạn clip ghi lại cảnh bạn fan vừa ăn trứng kho "nhà làm" vừa xem Điên Thì Có Sao (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Bài đăng đã nhận được nhiều bình luận sôi nổi của cư dân mạng. Mọi người không chỉ "mời" bạn bè mình vào xem mà còn hết lời khen ngợi món ăn "nhà làm" của chủ thớt, thậm chí còn xin công thức chế biến cho bằng được.

Các fan chủ yếu đến từ nước ngoài nên cũng tò mò về món trứng cút. (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Cảnh Sang Tae đút Moon Young ăn khiến một số khán giả cảm động. (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Một số fan Việt sống tại nước ngoài cũng thèm trứng cút khi xem Điên Thì Có Sao. (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Một chia sẻ hài hước của fan. (Nguồn: Subtle Asian Traits)

Ngoài cảnh Sang Tae an ủi Moon Young bằng "ẩm thực", Điên Thì Có Sao cũng có một số phân đoạn khác có nhắc đến món trứng cút kho tương. Có thể thấy, đúng như lời bạn fan nói thì trứng cút đích thị là ngôi sao "tiềm ẩn" của cả series.

Một cảnh khác có món trứng cút kho trong bữa ăn của Moon Young và Kang Tae (Kim Soo Hyun). (Nguồn: tvN)

Bình tĩnh chị Moon Young ơi... (Nguồn: tvN)

Nhìn từng "bé" trứng căng bóng ngập ngụa trong nước tương thật sự thèm thuồng ấy! (Nguồn: tvN)

Sao chị Moon Young có lộc ăn dữ vậy? (Nguồn: tvN)

Hành trình Điên Thì Có Sao đi đến hồi kết với tập cuối ghi dấu kỷ lục rating 7.3%, cao nhất từ đầu phim đến giờ. Chúc cho anh em Kang Tae - Sang Tae và nàng Moon Young mãi hạnh phúc đong đầy nhé!

(Nguồn: tvN)

Điên Thì Có Sao hiện đã phát hành trọn bộ. Secret Forest 2 sẽ nối sóng bắt đầu từ 15/8 lúc 19h (giờ Việt) thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.

Nguồn: Facebook