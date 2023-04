Dân mạng cười ngất vì màn đối đáp "trầm cảm" của Jeon Do Yeon và cô con gái tuổi teen trong Kill Boksoon

Thời điểm hiện tại, Kill Boksoon là một trong những bộ phim Hàn nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Tác phẩm này có sự góp mặt của các diễn viên thực lực, bao gồm cả "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon.

Jeon Do Yeon hóa thân thành một sát thủ huyền thoại tên Gil Bok Soon. Cô là người có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối. Thế nhưng, Gil Bok Soon vẫn có một "khắc tinh", đó chính là cô con gái Gil Jae Yeong (Kim Shi Ah).

Đoạn thoại khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy hài hước - nguồn: Netflix

Trong phim, có một đoạn thoại khá thú vị khi Gil Bok Soon biết con mình hút thuốc. Cô hỏi cô bé có muốn cùng mình hút một điếu không. Dẫu vậy, tất cả những gì Gil Bok Soon nhận lại là câu nói "Mẹ đừng tỏ ra mình ngầu nữa" và phản ứng của nhân vật chính đã khiến nhiều khán giả cảm thấy rất buồn cười. Thậm chí, có người còn đùa vui rằng đây có thể là hình ảnh của chính mình trong tương lai.

Một vài bình luận đáng chú ý của các netizen: - Trả bà mẹ cựu tuyển thủ quốc gia hiền dịu cho mình đi. - Chắc đây là hình ảnh của tôi sau khi có con mọi người ạ. - Ở phim trước bà mẹ hiền ơi là hiền, phim này thì bê tha. - Hic, chị tôi đang ngầu mà. - Đây chắc chắn là tôi của tương lai rồi. Nguồn: Facebook Netflix

Bộ phim Kill Boksoon hiện đang được chiếu trên Netflix.