Dàn KOLs đình đám “đổ bộ" tại gian hàng riêng của MB trong WonderFest 2023

Sức nóng của 8Wonder đã thu hút dàn KOLs đổ bộ tại VinWonders trong ngày 22/7. Không chỉ đến và tận hưởng bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế cùng loạt hoạt động đầy sắc màu, dàn KOLs còn bất ngờ xuất hiện tại gian hàng riêng của MB Bank trước thềm siêu đại nhạc hội. Tại đây, dàn KOLs đình đám đã có những giây phút trải nghiệm sản phẩm đặc biệt Hi Collection của MB Bank và đồng thời giao lưu, ký tặng dành cho du khách.

Có mặt từ sớm tại sự kiện, cặp đôi Linda Ngô và Phong Đạt đã đến check in tại gian hàng MB. Sự góp mặt của cặp đôi đã khiến nhiều bạn trẻ thích thú và đến giao lưu cùng tại đây.

Cặp đôi Linda Ngô và Phong Đạt “mục sở thị” dòng thẻ Hi Collection của MB.

Bên cạnh đó, Duy Thẩm - reviewer chuyên về công nghệ cũng đã chia sẻ những nhận định của mình về bộ sưu tập Hi Collection của MB. “Là một fan cứng của Liên Minh Huyền Thoại, chính vì thế khi vừa nhìn thấy bộ sưu tập thẻ có hình ảnh của game này, mình đã rất háo hức và nhanh chóng “chốt” ngay một thẻ. Thẻ có vẻ ngoài vừa sang, vừa hiện đại”, Duy Thẩm chia sẻ.

Duy Thẩm cùng vợ háo hức check-in cùng thẻ mới vừa được kích hoạt mở tại đây.

Cùng với đó, hot girl Hà thành Salim cũng đã “ghé" qua trải nghiệm, hào hứng kích hoạt và “chốt” ngay một chiếc thẻ của Hi Collection.

Sự xuất hiện của hot girl Salim đã khiến cho các bạn trẻ ghé thăm gian hàng MB “đứng ngồi không yên.

Được biết, Hi Collection là loại thẻ 2in1, MB Bank sử dụng công nghệ tích hợp thẻ ATM và thẻ tín dụng trong cùng 1 chip. Do đó, khách hàng có thể sử dụng một chiếc thẻ duy nhất nhưng đã có thể rút tiền, chuyển tiền, thanh toán,… và nhiều giao dịch phổ biến khác.

Điểm đáng chú ý đó chính là dòng thẻ này có thiết kế vô cùng độc đáo, khác biệt so với các thẻ truyền thống. Thậm chí, khách hàng còn được tự chọn mẫu thẻ theo sở thích cá nhân với đa dạng các bộ sưu tập khác nhau: Summer, Cung hoàng đạo, thẻ bài… Với xu hướng thể hiện cá tính riêng của mình, “ngoại hình” của thẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách gen Z.

Thiết kế sang trọng, hiện đại của thẻ Hi Collection là điểm cộng được nhiều du khách chú ý tới.

Bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng, ưu đãi hấp dẫn của dòng thẻ Hi Collection cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Cụ thể, khách hàng được hoàn tiền không giới hạn khi mua sắm online tại hơn 100 thương hiệu tích hợp sẵn trên ứng dụng MB; giảm 25% nhiều loại dịch vụ mua sắm hoặc ẩm thực và hoàn 20% tiền cho khách hàng đam mê du lịch, sử dụng thẻ khi đặt phòng qua Agoda tại Booking.com. Trong thời gian tới, các ưu đãi dành cho chủ thẻ vẫn sẽ được MB tiếp tục cập nhật.

Hơn nữa, việc mở thẻ Hi Collection cũng vô cùng đơn giản và không mất phí thường niên. Chỉ cần 5 - 10 phút là đã có thể sở hữu ngay một chiếc thẻ “ưng ý", tha hồ mua sắm. Nhờ sự nhanh chóng và độ “hot” của thẻ , tại sự kiện, trong vòng chưa tới 3h mở bán đã có đến 500 lượt khách ghé gian hàng của MB tham gia kích hoạt mở thẻ.

Sở hữu những tiện lợi cùng các ưu điểm vượt trội của dòng thẻ Hi Collection đã và đang “khuấy đảo” không ít du khách tại VinWonders Nha Trang. Được biết, sản phẩm cũng dự kiến được mở bán tại Times City và Vinpearl Nam Hội An trong thời gian tới. Nhanh tay sắm ngay cho mình một chiếc thẻ độc đáo của Hi Collection để có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn từ hôm nay.