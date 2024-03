"Đàn em chung nhà" phải che mặt khi xem cảnh V (BTS) bị xe tông, vì sao không dán nhãn cảnh báo MV mới?

Dù đang nhập ngũ nhưng V (BTS) vẫn tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên FRI(END)S vào ngày 15/3 vừa qua. Đây có thể xem như MV táo bạo bậc nhất của V khi chứa đựng nhiều cảnh khoá môi của dàn diễn viên quần chúng lẫn phân đoạn nam chính bị xe tông.

V dù đang nhập ngũ vẫn ra MV mới

Bên cạnh bộ ba trai đẹp bạn thân là Choi Woo Sik - Park Hyung Sik - Park Seo Joon, V còn mời những gương mặt đình đám khác react MV mới của mình, có thể kể đến như nam diễn viên Squid game Lee Jung Jae, diễn viên Yum Jung Ah, PD Na Young Seok, LE SSERAFIM...

Trong MV có 2 phân đoạn V bị xe tông, dù không chiếu trực diện nhưng do chưa được xem trước nên cả LE SSERAFIM lẫn nữ diễn viên Yum Jung Ah đều suýt che mặt lẫn ngạc nhiên khi xem phân đoạn này. Ngoài ra, trong MV còn chứa đựng nhiều cảnh khoá môi tình tứ khác.

LE SSERAFIM che mặt khi xem cảnh V bị xe tông

Vì sao V không dán nhãn cảnh báo MV này?

Từ tháng 8/2012, Hàn Quốc đã triển khai luật quy định mọi video âm nhạc trước khi phát hành trên mạng (kể cả phát hành miễn phí) sẽ phải nộp lên Ủy ban Đánh giá truyền thông Hàn Quốc (KMRB) để gắn nhãn độ tuổi, bất chấp những ý kiến phản đối việc này của các nghệ sĩ Kpop; một số người thậm chí còn nâng quan điểm cho rằng đây là sự "kiểm duyệt" nghệ thuật. Tất cả đều nhằm bảo vệ thế hệ trẻ khỏi các nội dung độc hại.

Một số MV có dán nhãn cảnh báo thời gian gần đây như Revenge ((G)I-DLE), AMYGDALA (Suga)... bởi nội dung có xu hướng bạo lực hoặc hành hạ bản thân.

Suga từng dán nhãn cảnh báo cho khán giả trước khi xem MV của mình

(G)I-DLE cũng phải giới hạn độ tuổi

MV của V cũng chứa cảnh đụng xe nhưng nam idol vẫn để người xem bấm vào bình thường mà không cảnh báo. Một số ý kiến cho rằng vì MV này không chứa đựng cảnh hở hang phản cảm, cảnh đụng xe máu me cũng không đáng kể, chỉ lướt qua trong MV mà lại còn là ảo ảnh của nam chính nên xem như không có thật. So với các MV US UK có chứa nhiều yếu tố gợi cảm hay bạo lực thì MV của V vẫn còn bình thường chán!

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng MV của V không vi phạm tiêu chuẩn và đã nộp xét duyệt để đăng tải thì chuyện nam idol không dán nhãn cảnh báo cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.