Đàn chị tặng Trấn Thành túi 70 triệu, được Hari Won bảo vệ khi gặp ồn ào đã 'mất tích' khỏi hội bạn, nguyên nhân là gì?

Là hội bạn có đông thành viên nhất showbiz Việt, thế nên mỗi lần cả nhóm nghệ sĩ khoe ảnh chung thì netizen nhanh chóng "điểm danh". Thời gian gần đây, một vài thành viên đã không còn xuất hiện nhiều như trước khiến dân tình tò mò. Đáng nói nhất phải kể đến Thu Minh - một đàn chị từng rất thân thiết với vợ chồng Hari Won - Trấn Thành.

Thời điểm năm 2019, Thu Minh thường xuyên xuất hiện trong nhóm cùng với Trấn Thành, Hari Won, Lê Giang, Ali Hoàng Dương, Trấn Thành, Uyển Ân,... Lúc đó, ngoài những buổi tụ họp ăn uống thân mật ở nhà riêng thì nhóm này còn đi du lịch trong và ngoài nước. Và những dịp đi chơi đó, Thu Minh luôn là góp mặt và cùng các thành viên pha trò, chụp ảnh nhí nhố.

Thu Minh đi du lịch cùng hội bạn Trấn Thành - Hari Won. Mẹ bỉm một con luôn tuân thủ dresscode và chụp 7749 bức ảnh "sống ảo" cùng các thành viên

Trong dịp sinh nhật Trấn Thành vào năm 2022, Thu Minh gây sốt khi chi 2700 USD (khoảng 63 triệu đồng) để tặng người em thân thiết một chiếc túi hiệu. Trấn Thành cũng từng tặng Thu Minh lọ nước hoa hơn 1000 USD (khoảng 23 triệu đồng) trong dịp đàn chị bước sang tuổi mới.

Trấn Thành khoe chiếc túi hiệu hơn 60 triệu được Thu Minh tặng trong dịp sinh nhật

Trấn Thành cũng từng tặng Thu Minh nước hoa hơn 23 triệu đồng

Đáng nói, vào tháng 6/2019, Hari Won và Trấn Thành là những người góp phần tạo nên thành công cho show âm nhạc của Thu Minh. Lúc đó, Hari Won và Trấn Thành đã cùng nhau chăm sóc và hỗ trợ So Hyang khi sang Việt Nam song ca cùng Thu Minh.

Thu Minh từng đích thân lên tiếng cảm ơn vợ chồng Trấn Thành trước công chúng: "Tôi phải nói lời cảm ơn đến Trấn Thành và Hari Won rất nhiều vì đã bỏ công sức rất nhiều để có được sự kết hợp giữa tôi và So Hyang. Chính Trấn Thành và Hari Won đã giúp tôi chăm sóc So Hyang trong thời gian cô ấy ở đây vì tôi quá bận rộn. Tôi cám ơn hai bạn ấy rất nhiều".

Vợ chồng Trấn Thành hỗ trợ khi Thu Minh mời So Hyang sang Việt Nam biểu diễn

Thu Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Trấn Thành và Hari Won

Cũng trong sự kiện này, Thu Minh gây tranh cãi vì tiết mục song ca với diva So Hyang. Dân mạng cho rằng ekip đã tố tình vặn nhỏ micro của So Hyang để tôn lên giọng hát của Thu Minh. Giữa loạt ồn ào bùng nổ, Hari Won đã lên tiếng và tung tin nhắn của So Hyang để bênh vực thu Minh.

Cụ thể, Hari Won từng bảo vệ đàn chị trong nhóm bạn bằng cách chuyển lời của So Hyang giữa tâm bão: "Hôm qua chị So Hyang nhờ em gửi lời cảm ơn đến chị: 'Lần này hợp tác với chị rất vui vẻ. Chúc chị càng ngày càng thành công hơn! Tôi sẽ cầu nguyện cho chị Thu Minh'. Nghe mà xúc động ghê đó chị. Liveshow lần này của chị thật sự quá xuất sắc. Chị vừa nhảy vừa live, đúng thật là diva". Nhờ những chia sẻ của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won mà Thu Minh đã một phần vượt qua bão dư luận.

Hari Won đích thân lên tiếng bảo vệ Thu Minh lúc đàn chị vướng ồn ào

Đến những năm gần đây, Thu Minh ít xuất hiện trong hội bạn là do nữ ca sĩ cùng chồng và con trai đã sang Singapore định cư. Trong thời điểm dịch bệnh gần 2 năm, Thu Minh chủ yếu ở nước ngoài nên khó có cơ hội gặp gỡ nhóm bạn Trấn Thành. Ngoài ra, trong giai đoạn này Thu Minh dành chủ yếu thời gian và sự quan tâm cho con trai nhỏ nên ít tụ họp bên ngoài.

Trong những dịp Thu Minh trở về Việt Nam để biểu diễn thì nữ ca sĩ chỉ gặp gỡ Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân. Có lẽ do thời gian đó không trùng với dịp hội bạn Trấn Thành tụ họp nên Thu Minh cũng không thể tham gia. Có lúc netizen cũng đặt nghi vấn tình bạn giữa các nghệ sĩ đã rạn nứt.

Thu Minh chủ yếu sinh sống cùng chồng và con ở Singapore

Trong những dịp về Việt Nam biểu diễn thì Thu Minh cũng chỉ gặp gỡ Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân,...

Hồi tháng 1/2023, Thu Minh đã dự buổi ra mắt phim của Trấn Thành tại TP.HCM trước khi trở về Singapore. Đáng chú ý, Thu Minh còn gọi người em là "quỷ Xìn" để chứng minh độ gần gũi, thân thiết. Trong lần gặp gỡ đó, Thu Minh hết lời khen ngợi và còn góp phần quảng bá phim cho Trấn Thành: "Mình trông vậy nhưng lại rất ngại và mắc cỡ nên ít khi đi mấy sự kiện đông người, dù vậy vẫn nhất định là phải đi soi xem 'Quỷ Xìn' làm gì trong Nhà bà Nữ giờ về lại Singapore rồi nhưng vẫn bị ám ảnh bởi Bà Nữ".

Chi tiết này có thể chứng minh Thu Minh và Trấn Thành vẫn giữ tình bạn, tình đồng nghiệp nhưng vì cách xa về địa lý, lịch trình công việc khác nhau nên dạo này ít xuất hiện chung.

Thu Minh tranh thủ dự họp báo của Trấn Thành trước khi trở về Singapore

Hiện tại, Thu Minh chủ yếu sinh sống cùng chồng và con trai ở Singapore, thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn