Đâm dao tại nhà ga lớn ở New York khiến 6 người bị thương

6 người đã bị thương trong vụ đâm dao tại nhà ga Penn Station, New York, trước thềm các trận chung kết NBA tại khu vực này.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ đâm dao tại Penn Station ở New York ngày 7/6/2026. (Ảnh: AP)

6 người đã bị thương trong vụ đâm dao xảy ra tại nhà ga Penn Station, một trong những đầu mối giao thông lớn nhất thành phố New York, Mỹ, vào tối 7/6/2026 (giờ địa phương).

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh trong bối cảnh thành phố đang tăng cường bảo vệ quanh nhà thi đấu Madison Square Garden. Đây là địa điểm thể thao và biểu diễn nổi tiếng nằm ngay phía trên nhà ga Penn Station, nơi đội New York Knicks dự kiến gặp San Antonio Spurs trong trận 3 và trận 4 của vòng chung kết Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vào ngày 8/6 và 10/6.

Sở Cứu hỏa New York cho biết lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi vào khoảng 19h tối 7/6 về việc nhiều người bị đâm tại một lối vào nhà ga Penn Station.

Theo cơ quan này, 1 người đã bị thương nặng, 4 người khác bị thương ở mức trung bình hoặc nhẹ. 5 nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Bellevue và các vết thương không đe dọa tính mạng. Người thứ 6 được chuyển tới một bệnh viện khác, nhưng tình trạng chưa được công bố.

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết nghi phạm đã bị bắt. Người này có thể là người không có nơi ở ổn định.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa New York có mặt sau vụ đâm dao tại ga Penn Station, ngày 7/6/2026. (Ảnh: Reuters)

Một số nhân chứng cho biết cảnh sát đã dùng hơi cay và khống chế nghi phạm sau vụ tấn công. Một nhân chứng khác kể lại rằng nghi phạm la hét và có biểu hiện kích động.

Theo giới chức, đây là lần đầu tiên giải chung kết NBA trở lại nhà thi đấu Madison Square Garden kể từ năm 1999. Các biện pháp an ninh bổ sung bao gồm tăng cường lực lượng, giám sát camera, chia sẻ thông tin tình báo và triển khai thiết bị bay không người lái.

Nhà ga Penn Station là điểm kết nối quan trọng của hệ thống tàu điện ngầm New York, các tuyến đường sắt tới bang New Jersey và đảo Long Island. Đây cũng là nhà ga của Amtrak, hãng đường sắt chở khách liên đô thị tại Mỹ.

Giám đốc truyền thông của Amtrak cho biết cảnh sát đã có mặt sau vụ đâm dao và cuộc điều tra đang được tiến hành. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động của Amtrak.