Đám cưới Diễm My 9X: Trấn Thành - Hari, Trường Giang - Nhã Phương cùng dàn sao đổ bộ chúc phúc

Tối 21/12, đám cưới của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn đã tổ chức tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng tại TP.HCM. Ngày trọng đại của nữ diễn viên sinh năm 1990 quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám Vbiz góp mặt như Trấn Thành - Hari, Trường Giang - Nhã Phương, Hương Giang, Gin Tuấn Kiệt - Puka, Khả Ngân, Thanh Sơn, Trang Hý, Midu, Ngọc Thanh Tâm, Ái Phương, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Lương Thùy Linh,...

Clip: Dàn sao Việt đổ bộ đám cưới Diễm My 9X

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện váy cưới khoe vai trần và nhan sắc yêu kiều, chú rể diện suit bảnh bao. Cả hai liên tục tạo dáng tình cảm và tươi cười hạnh phúc trong ngày vui của cuộc đời. Không gian tiệc của cặp đôi được trang trí bằng hoa tươi, cùng nhiều hình ảnh ghi lại hành trình từ yêu đến cưới trưng bày dưới dạng mô hình cuốn phim. Bên trong, các bàn tiệc được sắp xếp chỉn chu, sang trọng và ngập hoa tươi.

Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn về chung một nhà sau 7 năm bên nhau

Trấn Thành chụp ảnh trước với cô dâu chú rể trong khi chờ Hari

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đến chúc phúc Diễm My 9X và ông xã

Puka - Gin Tuấn Kiệt thu hút ống kính truyền thông ngay khi lộ diện

Hoa hậu Hương Giang

Thanh Sơn diện trang phục ton-sur-ton, không rời trong buổi tiệc

Đông Nhi - Ông Cao Thắng lộ diện tại ngày trọng đại của đồng nghiệp thân thiết

Thiều Bảo Trâm khoe nhan sắc rạng rỡ

Trang Hý "chơi trội" với trang phục hồng nổi bật

Midu nắm chặt tay Diễm My 9X, mừng đồng nghiệp thân thiết "đã có chủ"

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật cũng có mặt

Người đẹp Thanh Thanh Huyền và Hoa hậu Ngọc Châu

Diễn viên Thùy Anh

Ca sĩ Quang Vinh viết trên trang cá nhân: "Chờ ngày này đã lâu cuối cùng cũng đến rồi. Chúc mừng hạnh phúc 2 em, mãi như bây giờ nhé. Thương 2 đứa nhiều"

Mai Phương Thúy đọ sắc bên Midu

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn

Khung cảnh tiệc cưới của Diễm My 9x được trang trí với tông màu trắng chủ đạo cùng với rất nhiều hoa tươi, sân khấu chính được thiết kế đơn giản với chiếc mái vòm. Cô dâu cùng ông xã đã tự lên ý tưởng, cùng với sự trợ giúp của bạn bè để tạo nên không gian sang trọng, xinh đẹp. Điều đặc biệt là dọc đường đi của sảnh tiệc cưới đều được trang trí với đầy ắp những bức ảnh cưới của cô dâu và chú rể.

Ngoài ra, tiệc cưới còn có ghế cho dàn hoà âm để chuẩn bị cho 1 tiết mục đặc biệt nhất của lễ cưới. Đường dẫn lên sân khấu được thiết kế với phần tráng gương, mô phỏng 1 dòng sông. Diễm My 9X muốn mô phỏng lại con sông Yarra tại Melbourne, cũng là nơi chứng kiến nhiều kỉ niệm của nữ diễn viên và ông xã.

Khung cảnh tiệc cưới ngập hoa tươi của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn

Diễm My 9X và thiếu gia Vinh Nguyễn đã có hơn 7 năm yêu nhau. Cả 2 đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăng trầm, yêu xa và cãi vã. Tuy nhiên, sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cho đến cuối năm 2022, Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu kèm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Chia sẻ về hôn nhân, Diễm My nói: "Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hôm mặc áo dài tại lễ ăn hỏi, niềm vui trong tôi tăng gấp nhiều lần".