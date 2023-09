Đắk Lắk: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thương vong

Tối 2/9, thông tin từ UBND phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 2/9, tại đường Nơ Trang Lơng (đoạn gần cầu Buôn Tring, phường An Lạc), anh N.V.P. (trú tại buôn Tring 3, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) điều khiển xe máy biển kiểm soát 47C1-242.00 lưu thông trên đường Nơ Trang Lơng theo hướng xã Ea Drông ra hướng đường Hồ Chí Minh.

Khi đến đoạn đường trên đã va chạm với xe máy mang BKS: 94K2 134... trên xe có anh V.Đ.T.S. (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và anh T.Đ.T. (ngụ thị xã Buôn Hồ) lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh N.V.P. đã tử vong tại bệnh viện; 2 nạn nhân còn lại đang được điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong (Ảnh: NLĐO)

Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông phường An Lạc do ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước những khó khăn của các gia đình nạn nhân trong vụ việc; hỗ trợ gia đình nạn nhân N.V.P. 2 triệu đồng.

Tại hiện trường vụ tai nạn, Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông phường An Lạc đánh giá, đây là đoạn đường dốc, các phương tiện di chuyển nhiều, do đó các phương tiện đi trên tuyến đường Nơ Trang Lơng (phường An Lạc) cần tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát các phương tiện đi ngược chiều để hạn chế vụ việc không may xảy ra.

Ban An toàn giao thông phường An Lạc kêu gọi, mỗi gia đình, mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hiện hành và các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm, đáng tiếc, để lại nỗi đau cho người thân và xã hội.