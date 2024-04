Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận hơn 300 dư chấn sau động đất

Theo dữ liệu thống kê của cơ quan khí tượng Đài Loan, tính đến sáng ngày 4/4, Đài Loan đã hứng chịu tổng cộng 310 trận động đất và dư chấn. Hầu như cứ 10 phút lại xảy ra một trận dư chấn. Cơ quan này cho biết, đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua, sau trận động đất năm 1999. 12 huyện thị ở Đài Loan đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực đưa người bị mắc kẹt khỏi các tòa nhà bị hư hại. Trước đó, các đơn vị cứu hỏa đã thành công giải cứu hơn 50 người khỏi một tòa nhà sụp đổ ở thành phố Tân Bắc, phía Bắc đảo Đài Loan.

Một chiếc ô tô bị đã đè bẹp khi động đất xảy ra, khiến 1 người trong xe thiệt mạng ở Đài Loan. Ảnh: CNA

Theo công ty điện lực Taipower, phần lớn mạng lưới điện đã được khôi phục sau trận động đất do hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo không bị ảnh hưởng. Nhà điều hành đường sắt của Đài Loan cũng cho biết, không có thiệt hại về người và vật chất trên các chuyến tàu của công ty, mặc dù các dịch vụ sẽ bị trì hoãn do cần kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Giới chức hòn đảo cảnh báo số thương vong vẫn có thể tăng lên, do nhiều người ở vùng động đất sinh sống tại các cộng đồng duyên hải hoặc miền núi hẻo lánh. Vì vậy, phải mất thêm thời gian trước khi giới chức Đài Loan nắm được tổng số thiệt hại trong trận động đất hôm 3/4.

Được biết, khu vực xảy ra trận động đất trước đây thường xuyên xảy ra các đợt rung chấn mạnh. Kể từ năm 1970, 19 trận động đất có cường độ từ 7 độ trở lên đã xảy ra trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn. Trận động đất hôm 3/4 là rung chấn trên 7 độ đầu tiên tại khu vực này xảy ra sau 17 năm kể từ trận động đất mạnh 7,2 độ ở Bình Đông năm 2006.