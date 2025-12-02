Đại học Huế làm nên kỳ tích: từ “ngựa ô thầm lặng” đến nhà vô địch nghẹt thở NUC 2025

Hành trình cổ tích của Đại học Huế khi lên ngôi tại Giải bóng đá Sinh viên Toàn Quốc 2025 - Cúp TV360

"Ngựa ô" lặng lẽ nhưng lì lợm: Huế khởi đầu bằng sự khiêm nhường và kết thúc bằng vinh quang

Khi Vòng Chung kết Giải bóng đá Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 khởi tranh tại Hà Nội, Đại học Huế không nằm trong danh sách ứng cử viên hàng đầu. Giới chuyên môn thường nhắc đến những đội bóng khối thể thao hoặc các đại diện đến từ thành phố lớn. Huế thì khác - lặng lẽ, ít spotlight nhưng mang một tinh thần rất "Huế": bền bỉ, chắc chắn và luôn thi đấu bằng trái tim.

Đội bóng Cố đô chọn lối đá khoa học, kỷ luật, phòng ngự chặt và phản công sắc như dao cạo. Từng bước vượt qua bảng đấu "tử thần", rồi hạ bệ những ứng viên vô địch như Đại học Thủy Lợi, Huế không lên tiếng bằng lời nói mà bằng những chiến thắng thuyết phục.

Chung kết lịch sử: từ bàn mở tỷ số của Duy Tân đến màn tỏa sáng của Xuân Khánh

Đối thủ cuối cùng là Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội - đội mạnh hơn về thể lực, dày kinh nghiệm và có lợi thế sân nhà. Nhưng trận chung kết đã trở thành màn chứng minh cho câu nói: "Không gì mạnh hơn một tập thể tin vào nhau". Đại học Huế bất ngờ mở tỷ số sau pha băng xuống dứt điểm đầy tự tin của Duy Tân. Dù bị gỡ hòa 1-1 ở phút 62, các chàng trai Huế vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể để kéo trận đấu đến loạt luân lưu định mệnh.

Ở thời khắc nghẹt thở nhất, thủ thành Xuân Khánh hóa người hùng. Anh cản phá cú đá ở lượt sút thứ 9 và mở đường cho Đức Tài ấn định chiến thắng 8-7 - một cái kết quá phù hợp cho hành trình "không tưởng" của Huế.

Đại học Huế bất ngờ có bàn thắng dẫn trước đại diện cực mạnh của khối thể thao trong trận chung kết

Sức mạnh từ quê nhà: Màn hình LED 600 inch và nguồn năng lượng mang tên Huế

Chiến thắng của Đại học Huế không chỉ được tạo nên ở sân Bách Khoa, mà còn được nuôi dưỡng từ hàng nghìn trái tim ở quê nhà. Một màn hình LED 600 inch được dựng giữa lòng Cố đô, nơi sinh viên Huế đứng san sát, cùng khóc – cùng cười – cùng vỡ òa ở cú sút cuối cùng.

Tất cả được kết nối qua sóng truyền hình của TV360, nơi mỗi pha bóng, mỗi khoảnh khắc nghẹt thở và cả màn nâng cúp đều được truyền tải trọn vẹn, sắc nét chẳng thua gì trải nghiệm trực tiếp tại sân.

NUC 2025 Cúp TV360 khép lại với câu chuyện cổ tích được viết lên bởi những người con đại diện cho mảnh đất Cố đô Huế

TV360 – cầu nối cảm xúc đưa câu chuyện cổ tích của Huế lan tỏa khắp Việt Nam

Với đường truyền ổn định và chất lượng hình ảnh chuẩn mượt, TV360 trở thành điểm tựa để hàng triệu khán giả, sinh viên và gia đình khắp cả nước đồng hành cùng NUC 2025. Những khoảnh khắc bùng nổ, loạt penalty nghẹt thở, những giọt nước mắt và những tiếng reo hò đều được TV360 đưa đến trọn vẹn, giúp giải đấu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao sinh viên.

Chiến thắng của Đại học Huế vì thế không chỉ là câu chuyện của một đội bóng, mà là câu chuyện của niềm tin, bản lĩnh và sự kết nối - nơi TV360 đóng vai trò "người kể chuyện" trọn vẹn nhất.

