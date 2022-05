Đại diện công ty Sơn Tùng M-TP xuất hiện sau buổi làm việc với Thanh tra Bộ, từ chối trả lời câu hỏi của truyền thông

Chiều 5/5, theo lời mời làm việc của Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, Sơn Tùng M-TP dù vắng mặt nhưng đã uỷ quyền cho ông Nguyễn Trần Dương - Giám đốc Phát triển và Kinh doanh của công ty M-TP Entertainment tới làm việc tại Bộ VHTTDL.

Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Trần Dương ra về nhanh chóng. Trước câu hỏi của phóng viên về kết quả của buổi làm việc cũng như lý do Sơn Tùng M-TP vắng mặt, ông Nguyễn Trần Dương đã từ chối trả lời.

Đại diện Sơn Tùng tại Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Trần Dương - Giám đốc Phát triển và Kinh doanh của công ty M-TP Entertainment tới làm việc tại Bộ VHTTDL.

Trao đổi với chúng tôi sau khi cuộc làm việc kết thúc, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, đại diện Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đến làm việc với Thanh tra bộ theo thư mời.

"Đơn vị đã chấp nhận hành vi vi phạm, chúng tôi đã xử phạt 70 triệu đồng đối với công ty này" - ông Thái cho biết.

Biện pháp khắc phục hậu quả đề ra yêu cầu công ty M-TP có trách nhiệm tiêu huỷ bản ghi hình There's No One At All, nộp lại số lợi thu từ MV, tháo gỡ bản ghi hình There's No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số.



