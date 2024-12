Đã xác định nghi phạm trong vụ bắn chết CEO công ty bảo hiểm y tế hàng đầu Mỹ

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams được tờ New York Post trích dẫn phát biểu hôm thứ 7/12 (theo giờ Mỹ).

"Mạng lưới truy vết nghi phạm đang được thắt chặt" - Thị trưởng Adams nói với các phóng viên tại một bữa tiệc nghỉ lễ của Liên đoàn thể thao cảnh sát ở Harlem. Ông từ chối nêu tên nghi phạm.

Nạn nhân Thompson - 50 tuổi, người trở thành giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm UnitedHealth vào tháng 4/2021 - đã bị bắn vào lưng lúc 6h45 ngày 4/12 (theo giờ miền Đông) Cảnh sát mô tả đây là một vụ tấn công có chủ đích của một đối tượng nổ súng che mặt đang chờ sẵn. Vụ bắn chết người này xảy ra ngay trước hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty tại khách sạn Hilton trên Đại lộ số 6.

Lực lượng chức năng Mỹ đã triển khai chiến dịch truy lùng quy mô lớn đối với tay súng. Đối tượng này chạy trốn sau khi gây án. Theo tờ NY Post, Thị trưởng Adams từ chối nêu tên của nghi phạm. “Chúng tôi không muốn công bố thông tin đó ngay bây giờ” - Thị trưởng thành phố New York nói - “Nếu bạn làm vậy, về cơ bản bạn đang cung cấp thông tin mật cho đối tượng mà chúng tôi đang truy tìm và chúng tôi không muốn trao cho anh ta lợi thế nào cả. Hãy để anh ta tiếp tục tin rằng có thể giấu mình sau chiếc khẩu trang”.

“Chúng tôi đã tiết lộ khuôn mặt của anh ta” - ông nói tiếp, ám chỉ đến các bức ảnh và video từ camera an ninh được công bố sau vụ giết người - "Chúng tôi sẽ tiết lộ danh tính sau và đưa nghi phạm ra trước công lý”.

Tờ rơi của cảnh sát New York được công bố qua X vào ngày 7/12 cho thấy khuôn mặt bị che kín của đối tượng tình nghi bị truy nã (Ảnh: AFP)

Ủy viên cảnh sát thành phố New York Jessica Tisch nói với CNN vào ngày 6/12 rằng cảnh sát đã thu thập được nhiều bằng chứng, bao gồm dấu vân tay, mẫu DNA và cảnh quay camera về việc di chuyển của nghi phạm trên khắp thành phố. Cảnh sát New York tin rằng nghi phạm đã rời khỏi thành phố New York, sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy người này lên một chiếc taxi đưa anh ta đến một trạm xe bus.

Trưởng phòng Thám tử của Sở cảnh sát New York Joseph Kenny nói với CNN: "Những chiếc xe bus này là xe bus liên bang. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng anh ta có thể đã rời khỏi thành phố New York".

Cảnh sát thành phố New York đã treo thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ nổ súng và FBI đã bổ sung 50.000 USD vào phần thưởng đó. Cảnh sát nhận định hoàn cảnh của vụ tấn công cho thấy vụ việc đã được lên kế hoạch và có chủ đích từ trước, với đoạn video cho thấy tay súng phớt lờ những người đi bộ khác trong khi dường như đang đợi ông Thompson.

Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được xác định. Video an ninh cho thấy kẻ nổ súng đứng sau ông Thompson, giơ súng lục lên và bắn vào lưng ông. Ông Thompson được tuyên bố tử vong tại bệnh viện ngay sau vụ tấn công.

UnitedHealth là công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ, cung cấp quyền lợi cho hàng chục triệu người dân nước này, những người phải trả nhiều tiền hơn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe so với bất kỳ quốc gia nào khác.