Đã rét đậm còn mưa, Hà Nội chỉ thiếu 1 độ C nữa thôi là học sinh được nghỉ

Nếu như sáng ngày hôm qua 15/12 đã được coi là khó rời khỏi giường đối với người Hà Nội, thì hôm nay ngày 16/12 thời tiết sẽ được nâng cấp lên một level mới, đó là vừa mưa vừa rét đậm, nhiệt độ giảm sâu còn 11 - 14 độ C, tức là chỉ lạnh thêm 1 độ nữa thôi (10 độ C) là các em bé mầm non và học sinh tiểu học được thỏa mãn ước mơ ở nhà, nhưng rất tiếc đời không như mơ...

Bên phía người lớn, cánh sinh viên đã rục rịch mang chăn tới giảng đường, dân văn phòng cứ phải 3-4 lớp áo sẵn sàng hưởng mùa đông Hà Nội - dù khắc nghiệt nhưng có lẽ vẫn đáng yêu hơn mùa hè gấp bội.

Khu vực Hà Nội: Đêm 15 và sáng 16 có mưa, mưa nhỏ; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong sáng nay (16/12), Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Riêng khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa nhỏ; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ.