Đà Nẵng liên tục thay đổi lịch học bất ngờ, phụ huynh xoay như chong chóng

Sáng 17/10, nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng đưa con em đến trường đi học trở lại theo thông báo chiều 16/10 của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngay sau khi về đến nhà, các phụ huynh lại nhận được thông báo của nhà trường mời đến đón học sinh về vì trời mưa lớn, tất cả học sinh trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học ngày 17/10.

Cụ thể, trong sáng 17/10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng gửi tin nhắn đến các cơ sở giáo dục với nội dung: “Sở Giáo dục thông báo: Kính gửi quý thầy, cô! Do thời tiết chuyển biến xấu, áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kèm mưa to, các trường thông báo trẻ mầm non, học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học hôm nay (17/10) và tiếp tục theo dõi tình hình. Cảm ơn quý thầy, cô!”.

Chị Nguyễn Thị Nga (trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) bức xúc cho biết, chiều 16/10, chị nhận được thông báo của nhà trường (công văn của Sở GD-ĐT Đà Nẵng) thông báo cho học sinh đi học trở lại vào sáng 17/10. Tuy nhiên, sáng nay đưa con đến trường, chị về nhà chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn của trường mời đến đón học sinh về.

Sáng 17/10, nhiều phụ huynh Đà Nẵng đội mưa đưa con đến trường mới nhận được thông báo nghỉ học.

“Từ chiều tối qua trời mưa to kéo dài, đúng ra Sở GD-ĐT phải xem xét tình hình và có thông báo sớm cho học sinh nghỉ học. Mãi đến sáng nay, khi nhiều phụ huynh đội mưa đưa con đến lớp, trở về chuẩn bị đi làm thì nhận được thông báo đón con về. Phụ huynh xoay như chong chóng”, chị Nga nói.

Cũng bày tỏ bức xúc, anh Nguyễn Sơn (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho biết, trời mưa to, lặn lội chở con đến trường thì mới nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm thông báo nội dung của Sở GD-ĐT cho học sinh toàn thành phố nghỉ học.

“Trời mưa tầm tã, rất nhiều phụ huynh khi đưa con đến trường mới nhận được tin nhắn thông báo nghỉ học nên lại chở con về. Thông báo lịch học thay đổi chóng mặt khiến phụ huynh bức xúc vì ảnh hưởng đến công việc. Ngành giáo dục nên cập nhật diễn biến thời tiết và có thông báo sớm để phụ huynh, học sinh chủ động. Cách làm việc của ngành giáo dục thế này ảnh hưởng đến bao nhiêu người”, anh Sơn nói.

Trước đó, trưa 13/10, do mưa lớn gây ngập nhiều nơi trên địa bàn, Sở GD-ĐT Đà Nẵng có thông báo khẩn cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong chiều cùng ngày.

Tiếp đó, sáng 15/10, khi phụ huynh đưa học sinh đi học trở lại thì tiếp tục nhận được thông báo Sở GD-ĐT Đà Nẵng nội dung cho học sinh toàn thành phố nghỉ học.

Đến chiều 16/10, Sở GD-ĐT Đà Nẵng ra thông báo cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/10. Tuy nhiên, đến sáng nay, khi nhiều phụ huynh đưa con em đến trường thì tiếp tục nhận được thông báo cho học sinh nghỉ học.