Da đẹp như filter, body nhỏ mà săn chắc: Nữ ca sĩ cao 1m50 Sabrina Carpenter tiết lộ "công thức" giữ dáng đẹp da đơn giản mà cực hiệu quả

Gây bão toàn cầu với siêu bản hit "Espresso", Sabrina Carpenter không chỉ thu hút công chúng bởi giọng ca nội lực mà còn nhờ sắc vóc chuẩn chỉnh cùng làn da phát sáng. Dù lịch trình lưu diễn dày đặc, nữ ca sĩ sinh năm 1999 vẫn duy trì được trạng thái rạng rỡ nhờ 6 thói quen phong cách sống và dưỡng da chuẩn khoa học dưới đây.

Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng săn chắc cùng làn da mịn màng không tì vết, Sabrina Carpenter hiện là một trong những biểu tượng phong cách dẫn đầu xu hướng của giới trẻ toàn cầu.

Chia sẻ về bí quyết phía sau ống kính, giọng ca 25 tuổi cho biết cô không quá khắt khe trong việc ăn kiêng hay tập luyện, thay vào đó là sự kiên trì với những thói quen lành mạnh mỗi ngày.

1. Kiên trì tập Pilates cải thiện khối cơ cốt lõi

Để duy trì thể lực dẻo dai cho những màn vũ đạo có cường độ cao trên sân khấu, Sabrina lựa chọn bộ môn Pilates. Nữ ca sĩ thường xuyên cùng bạn bè đến các lớp học để tạo không khí vui vẻ, biến giờ tập thành khoảng thời gian thư giãn thay vì áp lực rèn luyện thân thể.

Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn cố gắng duy trì tần suất từ 1 đến 2 buổi mỗi tuần nhằm tăng cường cơ cốt lõi (core) và giữ mức cơ bắp ổn định cho cơ thể.

2. Khởi động ngày mới bằng trà xanh chống oxy hóa

Thay vì thói quen uống một cốc nước lọc ngay sau khi thức dậy để thanh lọc cơ thể như nhiều người, "nàng nấm lùn" của làng nhạc Pop ưu tiên chọn các loại trà. Người hâm mộ đều biết Sabrina là tín đồ trung thành của trà Mate Argentina.

Bên cạnh đó, cô còn duy trì thói quen uống trà xanh vào buổi sáng. Theo nữ ca sĩ, các hoạt chất trong trà xanh giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên cho làn da.

3. Chế độ ăn giàu đạm tinh khiết từ thịt gà

Trong thực đơn hàng ngày, Sabrina Carpenter đặc biệt ưu tiên thịt gà – nguồn protein chất lượng cao với hàm lượng chất béo thấp. Cô nàng hài hước thừa nhận mình là "fan cuồng" của gà viên và bánh cuộn thịt gà.

Hàm lượng vitamin nhóm B và sắt dồi dào trong thịt gà không chỉ hỗ trợ quá trình phục hồi, tái tạo cơ bắp sau khi tập luyện mà còn thúc đẩy quá trình đốt mỡ hiệu quả. Các phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, luộc hoặc áp chảo được cô ưu tiên để giữ trọn dưỡng chất.

4. Chăm sóc chuyên sâu cho mái tóc vàng thương hiệu

Mái tóc vàng bồng bềnh chuẩn cổ điển là layout mang tính nhận diện cao của Sabrina Carpenter. Để giữ cho mái tóc tẩy luôn bóng mượt, cô áp dụng quy trình chăm sóc vô cùng nghiêm ngặt.

Nữ ca sĩ thường xuyên sử dụng các sản phẩm gội xả khử vàng chuyên dụng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ khi sấy để tránh gây tổn thương cấu trúc tóc. Ngoài ra, việc đắp mặt nạ tóc chứa Hyaluronic Acid (HA) và protein là bước bắt buộc để bổ sung độ ẩm, phục hồi hư tổn tận sâu bên trong sợi tóc.

5. Thư giãn cơ thể và giảm stress bằng liệu pháp ngâm bồn

Để giải tỏa áp lực từ guồng quay công việc, ngâm bồn là liệu pháp thư giãn tinh thần được Sabrina yêu thích nhất. Phương pháp này giúp kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ đào thải độc tố qua da và làm dịu các vùng cơ bị căng mỏi sau giờ diễn.

Bên cạnh đó, giọng ca "Espresso" còn kết hợp xông hơi bằng tia hồng ngoại tuyến xa (Far Infrared Sauna) nhằm giảm các phản ứng viêm hệ thống, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

6. Đánh thức năng lượng tích cực bằng tinh dầu hương thơm

Trạng thái buổi sáng quyết định tâm trạng của cả ngày làm việc. Sabrina chia sẻ cô luôn để cơ thể thức dậy một cách tự nhiên thay vì tiếng chuông báo thức dồn dập. Ngay khi rời giường, cô sẽ bật máy khuếch tán tinh dầu để căn phòng tràn ngập hương thơm tươi mát. Những nốt hương trị liệu này đóng vai trò như một cú hích tinh thần, giúp kích hoạt mọi giác quan, mang lại nguồn năng lượng tích cực để cô sẵn sàng đương đầu với lịch trình dày đặc phía trước.