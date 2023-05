Đã có thuốc cứu 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum

Tối 24-5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết 6 lọ thuốc BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent) được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ khẩn cấp đã về đến TP HCM để cứu 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Số thuốc này được gửi từ kho của WHO tại Thụy Sĩ đã về đến TP HCM tối 24-5.

Thuốc giải độc botulinum là loại thuốc hiếm có giá khoảng 8.000 USD/lọ

Trước đó, chiều 23-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có buổi làm việc trực tiếp với văn phòng WHO tại Hà Nội và đề nghị WHO hết sức hỗ trợ thuốc điều trị ngộ độc botulinum cho Việt Nam.



Ngay sau đó, WHO đã quyết định viện trợ khẩn cấp thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum đang được điều trị tại các bệnh viện ở TP HCM.

Theo Bộ Y tế, ngộ độc botulinum là ngộ độc do nhiễm độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum. Nguyên nhân chính là do người bệnh nhiễm độc tố vi khuẩn trong thực phẩm kém chất lượng. Do bệnh này rất hiếm xảy ra nên nguồn cung đối với thuốc chữa bệnh thuốc BAT trên thế giới cũng rất hiếm. Vì vậy, đây là thuốc không dễ chủ động về nguồn cung. Bên cạnh đó giá của thuốc này cũng rất cao.

Trước đó, năm 2020 để phục vụ các ca nhiễm độc tố botulinum do sử dụng patê chay có chứa độc tố, WHO đã hỗ trợ 10 lọ thuốc BAT (A,B,C,D,E,F,G) - (Equine). Lô thuốc này đã góp phần kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân ngộ độc botulinum.