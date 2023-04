Đã bắt được nghi can cầm súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, nghi can vừa bị bắt giữ là Lê Phú Cao (SN 1991, ngụ xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đối tượng bị các trinh sát hình sự ập vào khống chế khi đang trốn trong 1 phòng trọ ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Được biết, số tiền mà đối tượng đã cướp tại ngân hàng vào trưa ngày 20/4 là khoảng 500 triệu đồng.



Nghi can Lê Phú Cao bị bắt tại phòng trọ. Ảnh: C.A

Như đã đưa tin, khoảng 11 giờ trưa 20/4, 1 nam thanh niên cầm 1 vật giống súng và roi điện xông vào Chi nhánh của một ngân hàng đặt tại số 1-3 đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tại đây, đối tượng này uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền người này bỏ vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng.

Thời điểm xảy ra vụ cướp, tại ngân hàng đang có 6 nhân viên, bao gồm cả bảo vệ.

Theo một nhân viên làm việc tại ngân hàng, đối tượng này kéo sập cửa ra vào và uy hiếp để lấy tiền. Sau khi lấy tiền, đối tượng điều khiển xe máy hiệu Yamaha Grande rời đi. Tất cả hình ảnh được camera ghi lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, lãnh đạo Công an Đà Nẵng đã lập tức đến hiện trường để chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố, phối hợp với Công an quận Hải Châu cùng một số đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét nghi phạm.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Sau hơn 35 giờ vào cuộc điều tra, các trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn và tổ chức bắt giữ vào tối 21/4.

Khuya 21/4, nghi can đã được áp giải về đồn công an để lấy lời khai. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục khám xét, tìm kiếm số tiền mà đối tượng đã cướp được và cất giấu.