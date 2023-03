Cựu sinh viên FPT chia sẻ cách để chẳng cần là “con nhà người ta” vẫn có học bổng toàn phần

Thu Hiền hiện đang đảm nhiệm một vị trí Quản lý tại bộ phận Thuế Quốc tế Tổng hợp thuộc Tập đoàn đa quốc gia KPMG.

Hành trình giành hàng loạt học bổng giá trị

Với thành tích học tập xuất sắc luôn thuộc top 1%, là lớp trưởng lớp chuyên Anh và đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, Trần Thị Thu Hiền được ĐH FPT lựa chọn cấp học bổng toàn phần vào năm lớp 12. Sau khi thi đại học, Hiền trúng tuyển vào Khoa Kinh tế đối ngoại một ĐH top đầu.

Nhưng sau khi tìm hiểu và cân nhắc kỹ, Hiền cảm thấy yêu thích môi trường năng động và chương trình học đổi mới tại ĐH FPT. Bên cạnh việc chú trọng phát triển đa dạng kĩ năng mềm cho sinh viên, chương trình học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh và rất mạnh về công nghệ thông tin cũng khiến Hiền cảm thấy thuyết phục và quyết định nắm bắt cơ hội được học tập tại ĐH FPT.

Chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh đã thành công thuyết phục cô nữ sinh trở thành tân sinh viên Tài chính Ngân hàng tại ĐH FPT

Thuộc số ít sinh viên nhóm "đầu vào học bổng toàn phần, đầu ra thủ khoa toàn khoá" nhưng thời sinh viên của Hiền không gắn với hình tượng "mọt sách". Tuy không tham gia nhiều CLB nhưng cô cũng có những khoảng thời gian "cháy" hết mình với hoạt động phong trào, phát triển kỹ năng mềm và có vốn sống quý giá từ những trải nghiệm cùng các bạn đồng môn đến từ những miền văn hóa khác nhau.

Với nền tảng kiến thức tốt cùng phương pháp học tập hiệu quả, Thu Hiền "ẵm" hàng loạt thành tích đáng nể như: "AmCham Scholarship" – Học bổng danh giá công nhận những sinh viên năm cuối đại học xuất sắc tại Hà Nội, Học bổng ANZ – học bổng tiền mặt trị giá 2,500 USD, chỉ có 4 suất/năm dành cho sinh viên ĐH FPT và có cơ hội thực tập tại Ngân hàng ANZ; 2 lần đạt danh hiệu Cóc vàng – giải thưởng danh giá dành cho sinh viên có GPA cao nhất mỗi kỳ tại ĐH FPT và được thưởng một chuyến du lịch Singapore; Đạt giải "The runner up award", "The most progressive award", Nữ sinh tiêu biểu ĐH FPT, Tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc (GPA 9.13/10)…

Thu Hiền cho rằng ĐH FPT đã cho mình một nền tảng quan trọng để trúng tuyển vào KPMG Vietnam mà nhiều người ao ước

Cựu sinh viên ĐH FPT chia sẻ mình luôn bám sát các từ khoá quan trọng là: Teamwork hiệu suất cao; Nhanh nhạy trong học hỏi và xử lý vấn đề; Tư duy linh hoạt; Vượt khó và đổi mới. Dù trong học tập hay công việc sau này, đây vẫn là kim chỉ nam giúp Hiền thành công.

Hai gợi ý nhỏ để săn học bổng FPTU Scholarship 1000

Bám sát những từ khoá chính xác là cách giúp Thu Hiền giành được các loại học bổng giá trị

Một điều mà Thu Hiền đúc kết trong quá trình "săn" các loại học bổng là cần chuẩn bị đơn đăng ký/ bộ hồ sơ ngắn gọn nhưng vẫn trả lời được một cách thuyết phục cho câu hỏi vì sao mình xứng đáng nhận được suất học bổng đó. Cô chia sẻ hướng dẫn dành cho các bạn học sinh THPT để giành học bổng FPTU Scholarship 1000.

Sở hữu học bổng từ thời đại học là điểm cộng cho các bạn nộp hồ sơ tuyển dụng sau này

Đầu tiên là "Súc tích, có chiến lược". Một môi trường năng động và đa dạng như ĐH FPT sẽ thu hút nhiều đơn đăng ký của các ứng viên trên khắp cả nước. Nội dung đơn đăng ký chỉ gói gọn trong 2000 từ, vậy bạn nên chắt lọc và trình bày thông tin một cách có chiến lược để làm nổi bật được thành tích của mình, thể hiện được bản sắc riêng nhưng cũng tạo sự dễ chịu cho người đọc. Ngay khi xem lướt lượt đầu tiên và đọc đoạn đầu tiên mà Hội đồng xét học bổng đã cảm thấy ấn tượng và chú tâm muốn đọc thật kỹ đơn xin cấp học bổng của bạn thì cơ hội để bạn thuyết phục được Hội đồng xét học bổng có thể tăng lên.

Thứ hai là "Chân thành". Khi trả lời trực tiếp cho 3 câu hỏi của đơn đăng kí học bổng, bạn hãy đưa ra những thông tin chính xác và những nguyện vọng chân thành để Hội đồng xét học bổng hình dung về bạn một cách công tâm và toàn diện nhất. Nếu bạn chưa đạt được nhiều thành tích nhưng bạn là người "dám khác biệt" và đã có một câu chuyện hoặc một trải nghiệm thực sự giúp bạn trưởng thành, có thể truyền cảm hứng cho các bạn đồng lứa thì sẽ là điểm cộng trong đơn đăng ký.

"Những bạn apply thành công FPTU Scholarship 1000 của ĐH FPT có thể khởi tạo cho mình một bước đệm tốt để apply học bổng thạc sĩ sau này tại nước ngoài. 3 trong số 5 người bạn thân của mình là những học sinh được ĐH FPT cấp học bổng, theo học tại ĐH FPT và sau tốt nghiệp thì đã apply thành công học bổng Chevening, học bổng AAS, học bổng IDEAS", Thu Hiền chia sẻ.