Cứu 1 gia đình mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Nẵng

Ngày 6/10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy một nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 23 giờ khuya 5/10, người dân nghe tiếng kêu cứu và phát hiện đám cháy bốc lên từ căn nhà số 41 Đào Tấn (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) nên đã báo lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy

Ngay lập tức, tổ tuần tra 8394 có mặt tại hiện trường, phá cửa vào nhà. Phát hiện điểm cháy xuất phát từ tầng 1, tổ tuần tra dùng bình chữa cháy để tạm thời khống chế mồi lửa, chờ lực lượng chuyên nghiệp đến chi viện.

Thời điểm này, 3 người trong gia đình bị mắc kẹt bởi đám cháy nên chạy lên tầng 2 căn nhà để cầu cứu.

Lực lượng PCCC dùng thang chuyên dụng tiếp cận cứu người bị nạn

Rất may, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Hải Châu đã có mặt kịp thời, dùng thang chuyên dụng đưa gia đình gặp nạn xuống đất an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản trong nhà bị thiệt hại.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản tại tầng 1 căn nhà bị hủy hoại

Trước đó, đêm 30/9, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng cũng kịp thời chữa cháy, cứu 6 người mắc kẹt trong một căn nhà tại đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng).