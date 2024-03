Cuộc thi siêu hot cho giới trẻ tìm hiểu ký ức về Kem Tràng Tiền, thoả mãn đam mê ẩm thực!

Cuộc thi nhằm mục đích cùng người dân cả nước nhớ đến và lan toả hương vị Kem Tràng Tiền - hương vị của Hà Nội, trở thành một nét văn hoá ẩm thực không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.



Trong ký ức người Việt, vị Kem Tràng Tiền mát lạnh, ngọt ngào, thơm mùi cốm, đậu xanh, sữa dừa… vẫn là một phần của hương vị đi cùng năm tháng. Dạo một vòng bờ Hồ, dừng ở số 35 Tràng Tiền ăn cây kem, trở thành một phong cách sống tự lúc nào.

Cuộc thi là nơi để những người yêu Hà Nội cùng nhau nhìn lại những mảnh ký ức đồng điệu, kể với nhau những câu chuyện trong quá khứ và luôn nhắc nhớ nhau giá trị truyền thống theo suốt ngày tháng tương lai.

Tác phẩm dự thi bao gồm: tranh, ảnh, vật thể nghệ thuật như điêu khắc, gốm… gắn liền với lịch sử của thương hiệu Kem Tràng Tiền từ năm 1958 cho tới nay. Tác phẩm có yếu tố lịch sử sẽ được chấm điểm cao.

Để dự thi, người tham gia thực hiện thích (like) trang Facebook Kem Tràng Tiền (https://www.facebook.com/kemtrangtiensince1958) và gửi tác phẩm ảnh qua email marketing@kemtrangtien.vn. Với tranh và hiện vật khác, gửi về cửa hàng số 35 Tràng Tiền (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, người nhận là chị Nguyễn Minh Trang (Phòng Marketing). Các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email và giới thiệu về tác phẩm (200-300 từ) cũng cần được gửi kèm.

Thời gian tiếp nhận bài thi: 5/3/2024 - 12/3/2024. Sau đó, các bài thi được đăng tải trên trang Facebook Kem Tràng Tiền và người dự thi kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ bằng cách thích (like), bình luận (comment) và chia sẻ công khai (share) album dự thi. Thời gian tương tác, bình luận: 15/3/2024 - 22/3/2024.

Các tác phẩm đạt giải cuộc thi "Kem Tràng Tiền đi cùng năm tháng" sẽ căn cứ vào điểm tương tác (chiếm 50%) và điểm do Ban tổ chức chấm (chiếm 50%).

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm một giải Nhất, một giải Nhì, 50 giải khuyến khích với các mức giải tương ứng là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và voucher 100.000 đồng. Kết quả được công bố ngày 25/03/2024.

Bên cạnh đó, các tác phẩm dự thi sẽ được sử dụng cho hoạt động triển lãm, trưng bày về chủ đề Kem Tràng Tiền đi cùng năm tháng, ngay tại phố Tràng Tiền để lan toả những ký ức đẹp đến đông đảo người dân và du khách.

Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958 tại số 35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện nay đã phát triển hệ thống hơn 200 đại lý ở khắp đất nước. Kem Tràng Tiền tiếp tục mang những giá trị truyền thống của người Việt quảng bá với du khách toàn cầu và định vị thương hiệu trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ngày 14/12/2023, trang web ẩm thực Taste Atlas công bố danh sách Most Iconic Food Places in the World - Những nơi bán đồ ăn mang tính biểu tượng nhất thế giới 2023, nhằm vinh danh các quán ăn và thương hiệu truyền thống phục vụ các món địa phương. Trong đó, Kem Tràng Tiền xếp hạng thứ 13/100 trong danh sách những địa điểm bán kem huyền thoại (100 Most Legendary Ice Cream Places).

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại:

Facebook: https://www.facebook.com/kemtrangtiensince1958

Website: www.kemtrangtien.vn