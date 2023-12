Cuộc đời "Ảnh đế" Lee Sun Kyun: Từ đỉnh vinh quang rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, để rồi chọn lấy cái kết bi thảm

Thông tin Lee Sun Kyun qua đời ở tuổi 48 khiến công chúng Hàn Quốc cũng như toàn cầu sốc nặng. "Ảnh đế" xứ Hàn qua đời trong lúc đang bị điều tra với cáo buộc sử dụng ma túy. Lee Sun Kyun từng chạm đến thành công tột đỉnh, để rồi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng chỉ trong thời gian ngắn. Điều này khiến tài tử chìm trong đau buồn triền miên trước khi chọn lấy cái kết bi thảm.

Sự nghiệp lừng lẫy xứng danh "Ảnh đế" hàng đầu xứ Hàn

Lee Sun Kyun sinh năm 1975 tại Seoul, Hàn Quốc. Năm 1994, tài tử theo học Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và tốt nghiệp khóa đầu tiên của Khoa Sân khấu. Sau khi tốt nghiệp, Lee Sun Kyun hoạt động trên sân khấu kịch trước khi bén duyên với điện ảnh.

Nam diễn viên có bộ phim đầu tay vào năm 26 tuổi, được cho là độ tuổi ra mắt khá muộn. Lại không có lợi thế ngoại hình nên trong suốt 10 năm đầu sự nghiệp, Lee Sun Kyun chỉ đóng những vai phụ mờ nhạt. Ngay cả trong bộ phim đình đám Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Lee Sun Kyun cũng chỉ làm nền cho dàn đàn em Gong Yoo, Yoon Eun Hye. Cho đến nay, người ta vẫn nhắc về bộ phim nhưng chẳng ai nhớ đến vai phụ mờ nhạt của Lee Sun Kyun cả.

Nam tài tử đình đám từng đóng vai phụ mờ nhạt trong nhiều năm

Mãi đến năm 2010, tên tuổi Lee Sun Kyun mới vụt sáng nhờ phim Pasta. Liên tục sau đó, anh có cơ hội đóng chính trong nhiều dự án lớn và tới 2014 thì sự nghiệp thực sự sang trang nhờ bộ phim điện ảnh A Hard Day. Với màn trình diễn hoàn hảo ở tác phẩm này, anh được vinh danh, trở thành Ảnh đế ở lễ trao giải Baeksang danh giá.

Tên tuổi anh vụt sáng qua phim Pasta

Từ đó trở đi, Lee Sun Kyun được biết đến với danh xưng "Ảnh đế" và liên tục cống hiến nhiều tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình. Đỉnh cao sự nghiệp của Lee Sun Kyun đến vào năm 2019, khi Lee Sun Kyun và đoàn làm phim Ký Sinh Trùng được vinh danh ở lễ trao giải Oscar. Ký Sinh Trùng đi vào lịch sử khi trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng Oscar ở 4 hạng mục gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất và Phim quốc tế hay nhất. Nhờ đó, địa vị và tầm ảnh hưởng của Lee Sun Kyun trong làng giải trí Hàn Quốc càng thêm vững vàng.

Lee Sun Kyun chạm tới đỉnh cao sự nghiệp với Ký Sinh Trùng

Chuyện tình đẹp với bà xã Jeon Hye Jin: Chàng fanboy thành công "cưa đổ" idol, trở thành gia đình kiểu mẫu showbiz

Trước khi bị điều tra nghi vấn dùng ma túy và phanh phui bê bối ngoại tình với nữ quản lý cơ sở giải trí, Lee Sun Kyun có hình tượng người đàn ông của gia đình. Chỉ mới ít lâu thôi, anh và bà xã Jeon Hye Jin vẫn là 1 trong những cặp đôi kiểu mẫu của showbiz Hàn Quốc.

Chuyện tình đẹp của Lee Sun Kyun và Jeon Hye Jin cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có ai ngờ Lee Sun Kyun lại chính là fan của Jeon Hye Jin. Vào thời điểm chưa nổi tiếng, tài tử Ký Sinh Trùng rất hâm mộ Jeon Hye Jin. Cơ hội gặp mặt thần tượng đến khi Lee Sun Kyun được mời tham gia vở kịch của Jeon Hye Jin. Từ đó, nam tài tử liên tục theo đuổi và thành công biến thần tượng thành vợ mình.

Họ kết hôn vào năm 2009, sau 6 năm hẹn hò. Ngay sau đám cưới, cặp đôi đã chào đón đứa con đầu lòng và nhanh chóng có thêm 1 con trai nữa vào năm 2011.

Lee Sun Kyun thành công "cưa đổ" thần tượng Jeon Hye Jin và rước cô về chung nhà

Lee Sun Kyun thường xuyên dành những mỹ từ đẹp đẽ để nói về vợ mình. Anh cũng cho biết chính Hye Jin đã thúc đẩy giúp anh có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Nhờ sự động viên của vợ, Lee Sun Kyun mới bước ra khỏi vùng an toàn, nhận những vai diễn khó hơn và có được những bước tiến lớn trong nghề.

Điển hình như tác phẩm Pasta, nếu không vì vợ động viên, anh đã từ bỏ vì nghĩ mình không đủ sức để đảm nhận vai diễn, cuối cùng Pasta trở thành tác phẩm kinh điển mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp của Lee Sun Kyun. Họ vẫn hạnh phúc bên sau gần 2 thập kỷ, trước khi bê bối nổ ra khiến gia đình tan nát.

Bà xã là thần tượng, và cũng là cố vấn sự nghiệp cho Lee Sun Kyun

Năm 2023 đỉnh cao danh vọng và chạm đáy bi kịch của Lee Sun Kyun

Năm 2023 chứng kiến sự thành công vượt trội của Lee Sun Kyun. Vốn là tài tử kén kịch bản nhưng năm nay Lee Sun Kyun liên tiếp có phim mới "trình làng" khán giả. Trong số đó có 2 dự án đã ra mắt khán giả đại chúng, 1 tác phẩm mới công chiếu ở LHP Cannes và 1 tác phẩm đang trong quá trình quảng bá.

Bộ phim Payback nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và công chúng. Nếu như không vướng phải bê bối, Lee Sun Kyun đã có thể có cơ hội tham dự SBS Drama Awards vào ngày 29/12 và nhiều khả năng sẽ có giải thưởng mang về. Sleep cũng gây được tiếng vang lớn tại các rạp chiếu phim. Nhờ bộ phim này, nữ chính Jung Yu Mi đã nhận được giải Ảnh hậu tại Rồng Xanh tháng 11 vừa qua.

Các tác phẩm trong năm nay của Lee Sun Kyun đều gây tiếng vang lớn

Chỉ vừa mới tháng 5, Lee Sun Kyun còn cùng Kim Yong Hwa, Joo Ji Hoon và ekip phim Escape: Project Silence tham dự LHP Cannes danh giá. Trên thảm đỏ và sự kiện quảng bá, Lee Sun Kyun rạng ngời khi nhắc về "đứa con tinh thần" này. Escape: Project Silence được công chiếu tại LHP Cannes, nhận được đánh giá cao và có tới 140 quốc gia mua bản quyền phát hành.

"Ảnh đế xứ Hàn" nhận được sự tung hô khi tham dự LHP Cannes vào tháng 5 vừa qua

Những tưởng năm 2023 của Lee Sun Kyun có thể kết thúc trọn vẹn thì đến tháng 10, tài tử bất ngờ bị cảnh sát điều tra vì nghi án dùng ma túy. "Ảnh đế" bị cáo buộc sử dụng ma túy tại nhà riêng của nữ quản lý quán bar tên Kim Nam Hee. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam nghệ sĩ họ Lee còn bị tố quan hệ ngoài luồng với Kim. Suốt 2 tháng qua, Lee Sun Kyun khai nhận bị Kim Nam Hee tống tiền 350 triệu won (tương đương 6,5 tỷ đồng), liên tục đổ tội cho nhân tình. Theo cảnh sát Hàn Quốc, nam diễn viên từng lui tới nhà nhân tình 4 lần, và bị Kim tố sử dụng ma túy ít nhất 5 lần.

Sự nghiệp 2 thập kỷ xây dựng của Lee Sun Kyun sụp đổ chỉ sau 1 ngày. Từ người có tất cả, anh gần như đánh mất tất cả. Tài tử buộc phải rút khỏi phim No Way Out vừa khởi quay, các dự án đã hoàn thành bị "đắp chiếu" hoãn phát hành. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo của "Ảnh đế" và bà xã bị hủy bỏ. Ước tính số tiền đền bù hợp đồng lên đến 10 tỷ won (188 tỷ đồng). Bà xã Jeon Hye Jin phải bán nhà lo cho chồng, gửi con cái ra nước ngoài du học để tránh bị ảnh hưởng bởi chuyện của bố.

"Ảnh đế" bị cáo buộc có quan hệ ngoài luồng và sử dụng ma túy tại nhà riêng của nữ quản lý quán bar tên Kim Nam Hee

Lee Sun Kyun ngã từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu của tuyệt vọng. Và điều này cũng đã mở ra bi kịch cho cuộc đời "Ảnh đế" xứ Hàn. Đang từ tài tử quyền lực được người người ngưỡng mộ, mọi cánh cửa trở lại làng giải trí của Lee Sun Kyun bỗng đóng sập trước mắt. Anh bị người đời chê cười, chỉ trích nặng nề. Người quen tiết lộ tâm trạng của tài tử Ký Sinh Trùng hoàn toàn thay đổi sau khi vướng bê bối đời tư. Anh luôn ở trong trạng thái bất an, áp lực và cảm thấy bế tắc cùng cực: "Thời gian qua, tâm lý và đời sống tinh thần của Lee Sun Kyun bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ấy đã phải chịu đựng những chỉ trích trên các nền tảng trực tuyến. Lee Sun Kyun càng đau khổ hơn khi gia đình và những người thân quen cũng bị liên lụy, phải chịu đựng lời gièm pha vì scandal đời tư của anh ấy".

Trước khi qua đời, Lee Sun Kyun đã tham gia thẩm vấn lần 3 vào ngày 24/12 và chỉ được trở về nhà sau 19 tiếng làm việc. Tài tử được yêu cầu sử dụng máy phát hiện nói dối, liên tục khẳng định mình bị nhân tình lừa hít ma túy qua đường mũi. Lee Sun Kyun khai nhận mình tưởng rằng đó là thuốc ngủ. Công chúng Hàn Quốc không tiếc lời chỉ trích lời khai có phần vô lý này của Lee Sun Kyun. Thậm chí kênh YouTube Viện Garo Sero còn mỉa mai: "Tôi tự hỏi có phải vì Lee Sun Kyun hít thuốc ngủ thông qua đường mũi nên mũi anh ấy mới to vậy không?".

Lee Sun Kyun đánh mất sự nghiệp, bị chỉ trích nặng nề vì bê bối ma túy

Đến sáng 27/12, tất cả đều bàng hoàng trước thông tin Lee Sun Kyun được tìm thấy tử vong trong ô tô kín có đốt than ở công viên Waryong, Jongno, Hàn Quốc. Khoảng 10h12, cảnh sát nhận được trình báo từ nữ diễn viên Jeon Hye Jin: "Chồng tôi rời khỏi nhà sau khi để lại 1 tờ giấy giống di chúc". Sau đó, Lee Sun Kyun được tìm thấy trong ô tô ở công viên nhờ định vị điện thoại.

Trong di chúc, Lee Sun Kyun để lại những lời nói quặn thắt gửi đến người vợ đầu gối tay ấp: "Anh không thể làm gì hơn được nữa", "Anh nghĩ đây là cách duy nhất". Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1975 cũng gửi lời xin lỗi tới công ty quản lý HODU&U Entertainment: "Tôi xin lỗi vì thiệt hại liên quan tới các hoạt động quảng cáo, phim ảnh quá lớn".

Lee Sun Kyun để lại di chúc...

... trước khi rời nhà và tự tử trong xe ô tô vào ngày 27/12

Làng điện ảnh Hàn đã hủy bỏ hàng loạt sự kiện để thể hiện sự tôn trọng Lee Sun Kyun. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến gia quyến tài tử. Đám tang tài tử Ký Sinh Trùng được tổ chức vội vàng ngay trong chiều 27/12. Được biết, dàn sao Sol Kyung Gu, Jo Jung Suk, Hứa Quang Hán, Cho Jin Woong, Yoo Jae Myung, Kim Seong Cheol, Kim Sang Ho, Kim Jong Soo, Min Jin Woong, Go Kyung Pyo, Moon Sung Geun, Kim Hye Eun, Bae Yu Ram, đạo diễn Lee Won Seok… đã đến tang lễ để đưa tiễn người đồng nghiệp quá cố đoạn đường cuối cùng.

Sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun cũng khiến nhiều khan giả xót xa. Nếu như tài tử không vướng vào ma túy và mối quan hệ với nữ quản lý cơ sở giải trí, anh vẫn là tài tử hàng đầu xứ Hàn, với danh tiếng và địa vị khó ai sánh bằng. Gia đình anh vẫn sẽ hạnh phúc, không phải chịu cảnh ly tán, mất người thân như giờ. Nhưng tất cả giờ đã không còn. Lee Sun Kyun đã sống 1 cuộc đời huy hoàng, nhưng đoạn kết lại quá đỗi bi thảm như chính nhân vật của anh trong Ký Sinh Trùng.