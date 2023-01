Cùng Palladium gợi ý những mẫu giày cho mùa lễ hội 2023

Hãy cùng đến với loạt gợi ý dưới đây để có thêm nhiều ý tưởng diện đồ cho những dịp sắp tới nhé.

Pampa Lite Lace It

Palladium tiếp tục duy trì và phát huy những đặc điểm đã trở thành nét đặc trưng đôi Pampa với phiên bản Lace It đầy độc đáo. Với Pampa Lite Lace It, đôi giày sở hữu form dáng cổ cao quen thuộc, phần thân giày được làm bằng bông hữu cơ và các chi tiết Polyester PET tái chế trong khi dây buộc tròn và phần lưỡi giày bằng nylon cao ráo ôm trọn lấy chân người đi mang lại sự thoải mái tối đa cho người mang. Bên cạnh đó, đế giày Lite siêu nhẹ có độ dày vừa phải được làm từ cao su cứng cáp. Bên dưới đế là những đường vân hình bánh răng lớn có khả năng chống trượt cực tốt, hỗ trợ tối đa khi bước đi trong những địa hình dốc. Điểm đáng chú ý ở đôi giày Palldium này là miếng dán logo tròn được đặt ở vị trí tiêu chuẩn ở một bên hông giày tạo dấu ấn rất riêng kết hợp với phần dây kéo ở mặt còn lại của thân giày cùng hệ thống thắt dây neon nổi bật của Palladium, cho phép bạn mang vào và cởi ra một cách dễ dàng mà không gặp rắc rối nào. Hãy trở nên thật nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn về phía bạn với Pampa Lite Lace It.

Pallawave

Bền và được thiết kế với chất lượng tốt như tất cả những sản phẩm của Palladium, đôi boot Pallawave có kiểu dáng mới lạ được sản xuất để trở thành một biểu tượng cho sự hiện đại. Đế ngoài quá khổ hình sóng lượn của nó lấy cảm hứng từ phần đế chunky của đôi Revolt được yêu thích, đồng thời phiên bản phong cách giày thể thao này có phần trên được làm thủ công bằng vải bông mềm và được hoàn thiện bởi dán nhãn đồ họa cùng các chi tiết hiện đại mang lại cảm giác đường phố giản dị nhưng vẫn giữ được sự thoải mái tuyệt đối của thiết kế với đế cao su có đệm. Hãy để đôi chân của bạn lên tiếng với phong cách mới nhất của Palladium.

Pampa Shade 75

Phiên bản giới hạn Pampa Shade 75 làm sống lại hình bóng của đôi boot Pampa mang tính biểu tượng và mang đến cho nó một bước ngoặt mới để đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập của Palladium. Phần trên bằng vải kết hợp giữa canvas hữu cơ, moleskin và vải ripstop tái chế để tạo nên sự tương phản về kết cấu cùng phần màu sắc lấy từ bảng màu quân đội vốn là dấu ấn của thương hiệu. Cuối cùng, đôi giày được đóng dấu logo kỷ niệm đặc biệt của Palladium, mang đến sự kết hợp thường thấy của Palladium về sự mạnh mẽ, thoải mái và chất lượng.

Pallasider Travel Wp+

Một đôi boot bền, nhẹ, tiện dụng vốn làm nên thương hiệu của Palladium, Pallasider Travel Wp+ thân thiện với môi trường chính là thiết kế dành cho những nhà thám hiểm hiện đại. Cấu trúc chống thấm nước của nó kết hợp phần trên thoáng khí được làm bằng các vật liệu tái chế cùng phần đế cao su cứng. Tương tự như những đôi boot đi bộ đường dài cổ điển, thiết kế dành cho cả nam và nữ này có phần dây buộc cố định bằng móc và được gia cố bằng dải cao su bảo vệ xung quanh thân. Các cuộc phiêu lưu tự nhiên trở nên phong cách hơn với Pallasider Travel Wp+.

Pampa Lite+ Recycle Wp+

Cân bằng là chìa khóa để phát triển. Với suy nghĩ này, Palladium đã tập trung vào các quy trình để tạo ra nhiều hơn… với chi phí ít hơn. Đôi Pampa này đã được cải tiến lại để hướng tới một thế giới xanh hơn thông qua cấu trúc tái chế. Từ nhựa PET tái chế để tạo ra phần trên cho đến bọt tái sử dụng và polyester trong lớp lót, mục tiêu của sản phẩm được thiết kế tỉ mỉ này là giảm tác động đến môi trường đồng thời nâng cao danh tiếng của thương hiệu trên đường phố. Được chế tạo cho mọi môi trường, Palladium đã bổ sung cấu trúc không thấm nước để giúp bạn luôn thoải mái trong suốt cả mùa, vì vậy đôi Pampa tinh tế này chính là dành cho bạn để tận hưởng vẻ đẹp ngoài trời.

