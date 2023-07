Cùng nhau bùng nổ tinh thần thế hệ “Why not?” tại WonderFest 2023

Lễ hội biển WonderFest 2023 - một sự kiện đặc biệt đưa du khách vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời giữa không gian biển xanh và những trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua. Không đơn thuần là một Lễ Hội Biển thông thường, WonderFest 2023 là một bữa tiệc sôi động của sắc màu, âm nhạc và vui chơi kỳ thú. Đây là dịp để mọi du khách đều có thể được tận hưởng những trải nghiệm rực rỡ và tràn đầy sôi động.

Đồng hành cùng WonderFest 2023, Techcombank Inspire mang đến điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ thỏa sức trải nghiệm và khám phá những cơ hội mới. Đây cũng là tinh thần thế hệ "Why not?" theo đuổi, không ngừng bứt phá và khát khao chinh phục.

Thế hệ "Why not?" khát vọng bứt phá, chinh phục đam mê

Techcombank Inspire là thương hiệu tài chính đầu tiên và duy nhất dành riêng cho thế hệ khách hàng "Why not?" - thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Techcombank Inspire hiểu rõ rằng thế hệ "Why not?" không chỉ phấn đấu hết mình cho sự nghiệp mà luôn sẵn sàng cháy hết mình với những đam mê.

Techcombank Inspire không chỉ là một thương hiệu tài chính, mà còn là một người bạn đồng hành trung thành cùng thế hệ "Why not?" trong hành trình trưởng thành và thành công.

Với thế hệ "Why not?", mỗi thử thách chính là cơ hội bứt phá, đưa bạn thân bước ra khỏi vùng an toàn. Từ những chuyến du lịch khám phá đến tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, những trải nghiệm rực màu sẽ giúp người trẻ tìm thấy được những năng lượng và cảm hứng cho hành trình sống đáng giá này. Thế hệ trẻ tin rằng, những thử thách chính là điều thú vị và hấp dẫn giúp thế hệ rèn luyện bản thân, trưởng thành và phát triển kỹ năng.

Thông qua WonderFest 2023, bằng sự kết nối bởi Techcombank Inspire và VinWonders, hành trình của thế hệ "Why not?" càng trở nên đáng chờ đợi và rực màu hơn nữa.

WonderFest - nơi thế hệ "Why not?" sẽ tìm thấy niềm vui, năng lượng và cảm hứng không ngừng bứt phá

Chuỗi hoạt động đầy sắc màu của WonderFest thể hiện tinh thần sôi động, sáng tạo và đa dạng, đồng thời thể hiện được những giá trị mà sự kiện này hướng tới. Những giá trị này hoàn toàn đồng điệu với tinh thần và sứ mệnh của Techcombank Inspire, mang đến một không gian trải nghiệm đặc biệt cho thế hệ "Why not?".

Đến với WonderFest 2023, thế hệ "Why not?" sẽ được đắm chìm vào không gian âm nhạc đỉnh cao tại siêu đại nhạc hội 8Wonder. Sự góp mặt của ngôi sao quốc tế Charlie Puth với những "hitmaker" đình đám sẽ làm nên một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế. Cùng với đó, các hoạt động hấp dẫn khác như lễ hội ẩm thực, Carnival rực rỡ sắc màu đến các hoạt động giải trí nghệ thuật đặc sắc khác cũng sẽ góp phần thổi bùng sức nóng của WonderFest năm nay.

WonderFest 2023 là một Lễ Hội Biển đa sắc màu, tạo nên không gian thú vị và đầy cảm hứng cho thế hệ "Why not?" làm giàu trải nghiệm và sẵn sàng chinh phục mọi thách thức trong cuộc sống.

Đặc biệt, tại booth của Techcombank Inspire, thế hệ "Why not?" còn có thể tìm thấy được những ưu đãi hấp dẫn, những bí kíp tài chính thông minh cho riêng mình. Các bạn trẻ có thể dễ dàng chủ động mở tài khoản số đẹp hay sử dụng các tính năng với thiết kế thẻ thanh toán độc đáo phù hợp mọi nhu cầu chi tiêu, khẳng định bản thân.

Chuỗi hoạt động hấp dẫn và đầy sắc màu tại WonderFest 2023 trong mùa hè năm nay hứa hẹn mang đến những kỷ niệm đáng nhớ cho thế hệ "Why not?". Hãy đến với WonderFest 2023 để đắm mình vào những cung bậc cảm xúc, "unlock" mọi giác quan ngay hôm nay.