Cục trưởng Cục Đăng kiểm nhận tiền chung chi hàng tháng từ các trạm đăng kiểm

Tối 11/1, Công an TP.HCM họp báo, công bố sai phạm của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và các trung tâm đăng kiểm (trạm đăng kiểm) ở TP.HCM.

Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đủ căn cứ xác định các hành vi vi phạm pháp luật có hệ thống, được chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới, kéo dài trong một thời gian rất dài gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể là trong đội ngũ nhân viên, ban giám đốc, lãnh đạo phòng ban... và đặc biệt là Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

"Ngay từ đầu, để thành lập các trạm đăng kiểm, các đối tượng đã chung chi tiền hàng trăm triệu đồng cho các cán bộ phòng ban, lãnh đạo phòng ban cho chỗ Cục trưởng để cấp giấy phép thành lập các trạm đăng kiểm. Hàng tháng, hàng quý các trạm đăng kiểm đều chung chi tiền cho đối tượng Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm", thiếu tá Nguyễn Thành Hưng nói.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giai đoạn tới Công an TP.HCM sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ các trung tâm đăng kiểm khắp cả nước.

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm gồm: 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng; 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.